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La segunda semana de septiembre arranca este lunes con temperaturas elevadas para la época en la mayor parte de España, aunque en las máximas se prevén descensos en el bajo Ebro, Cataluña, Menorca y el Cantábrico, en cuyo extremo oriental se esperan bajadas notables.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una situación de estabilidad dominada por las altas presiones, con cielo poco nuboso o despejado en la mayor parte del país. Únicamente en el área cantábrica y el norte de Galicia predominará el cielo nuboso o cubierto, con baja probabilidad de alguna llovizna.
Asimismo, se prevén intervalos de nubosidad baja en otras regiones del norte peninsular, el Estrecho y Alborán, y, por la tarde, de nubes de evolución en regiones del centro, sur y este, principalmente en montaña.
En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas e intervalos de nubes medias y altas en las islas orientales. Son probables los bancos de niebla matinales en Galicia y el Cantábrico y las brumas costeras en el Estrecho y Alborán. Se espera que continúe la entrada de calima en Canarias y, en menor medida, en el suroeste peninsular.
¿Cómo estará el clima en España?
Temperatura
Las temperaturas se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte de España. Así, se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos, e incluso los 40 grados en el Guadalquivir.
Sin embargo, para las máximas se prevén descensos en el bajo Ebro, Cataluña, Menorca y el Cantábrico, en cuyo extremo oriental se esperan bajadas notables e incluso extraordinarias; subirán en Canarias, Alborán y el interior este peninsular.
Las mínimas bajarán en la mitad norte peninsular y en general variarán poco en el resto. Las noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, se darán en amplias zonas de la mitad sur y el nordeste peninsular, y de los 25 grados en los litorales mediterráneos y Canarias.
Viento
En Canarias soplará el alisio moderado, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas. En la península predominará el viento flojo de componente oeste, del norte en el Cantábrico y de levante en el Estrecho y el Mediterráneo.
¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?
- Galicia: posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la mañana, principalmente en el tercio norte.
- Asturias: podrían registrarse lluvias débiles y dispersas por la tarde, sobre todo en la Cordillera.
- Cantabria: se esperan posibles lluvias débiles y dispersas por la tarde en la Cordillera.
- País Vasco: no se descartan lluvias débiles y dispersas por la tarde en las sierras interiores.
- Navarra: posibilidad de alguna lluvia débil por la tarde en las zonas elevadas del noroeste.
Comunidades sin lluvia prevista
- Castilla y León: cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes de evolución en zonas del Sistema Central y el este.
- La Rioja: predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas al final del día.
- Aragón: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución por la tarde en el Pirineo y el Sistema Ibérico.
- Cataluña: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución por la tarde en el Pirineo.
- Extremadura: cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes de evolución hacia el sureste.
- Comunidad de Madrid: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubosidad de evolución en la sierra.
- Castilla-La Mancha: cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubosidad de evolución.
- Comunidad Valenciana: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución por la tarde en el interior norte.
- Región de Murcia: cielos poco nubosos o despejados durante toda la jornada.
- Islas Baleares: cielos poco nubosos, con posibles brumas y algún banco de niebla matinal en Menorca.
- Andalucía: cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en las sierras, pero sin precipitaciones previstas.
- Canarias: predominio de cielos poco nubosos, aunque habrá nubes bajas en algunas zonas y calima ligera.