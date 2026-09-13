Confirmado | Aeropuertos de Sevilla, Tenerife y Bilbao bloquearán el ingreso y salida a quienes posterguen la renovación de su pasaporte.

Presentar un pasaporte válido y en vigor es el requisito fundamental e indispensable para cruzar las fronteras de España, tanto en sus principales centros de conexión como en los aeropuertos de Sevilla, Tenerife y Bilbao, así como en cualquier otra terminal del país.

Postergar el trámite de renovación o actualización del documento puede costar caro: las autoridades migratorias y las aerolíneas tienen la potestad legal de denegar de inmediato el embarque o el ingreso al territorio a los viajeros que infrinjan las normativas.

Freepik

Qué revisan aerolíneas y migración antes de volar

Frecuentemente, el inconveniente no se identifica al arribar a España, sino en el mostrador de facturación del aeropuerto de origen. Las aerolíneas comerciales poseen la responsabilidad legal de examinar meticulosamente la documentación antes de autorizar el acceso al avión. Para tal fin, se fundamentan en los manuales internacionales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

En el supuesto de que los agentes de la aerolínea detecten que el pasaporte se encuentra caducado, visiblemente dañado (con páginas desprendidas, datos ilegibles o cubiertas rotas), o no satisfaga el tiempo de vigencia mínimo exigido, impedirán el embarque del pasajero de forma inmediata.

Dicha medida se implementa con el propósito de eludir severas sanciones económicas que las autoridades imponen a las compañías aéreas por transportar pasajeros sin la documentación adecuada. De acuerdo con lo que señala el gestor aeroportuario español (AENA) en sus guías de viaje, la falta de validez o el deterioro físico son motivos directos para que se niegue el acceso al avión.

Shutterstock

Requisitos para ingresar a España

Para aquellos que logran volar o para los ciudadanos extranjeros que buscan ingresar a España, la responsabilidad última recae en la Policía Nacional, la cual administra los puestos fronterizos y aplica rigurosamente el Reglamento de Extranjería español (aprobado por el Real Decreto 557/2011, artículo 6.1), que invalida cualquier pasaporte que esté dañado o que no cumpla con las normativas.

En consecuencia, España se encuentra sujeta al código de fronteras del Espacio Schengen (Reglamento UE 2016/399). Esto conlleva regulaciones mucho más severas en lo que respecta a los plazos de vencimiento, tal como lo expone oficialmente el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.

Requisitos y trámites para ciudadanos no comunitarios

De acuerdo con el artículo 6 del Código Schengen, no es suficiente que el pasaporte esté vigente al momento de realizar el viaje. Las autoridades requieren que el pasaporte tenga una vigencia mínima de 3 meses posterior a la fecha planificada de salida del territorio Schengen. Además, el documento debe haber sido emitido dentro de los 10 años previos.

Al llegar al control migratorio de aeropuertos como Sevilla-San Pablo, Tenerife Sur/Norte o Bilbao, la Policía Nacional puede solicitar, además del pasaporte en regla: Justificación del motivo de la estancia (reserva de hotel o carta de invitación formal). Billete de vuelta confirmado que demuestre la intención de salir del territorio dentro del periodo permitido. Demostración de medios económicos suficientes para costear la estancia (calculado bajo un mínimo diario establecido por el Ministerio del Interior).