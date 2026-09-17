Se aproxima una tormenta según la AEMET y todas estas comunidades autónomas están bajo alerta: lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este jueves varios avisos por lluvias y tormentas en zonas del este y sureste de España. El episodio más adverso se concentra especialmente en la Región de Murcia y las islas de Ibiza y Formentera, donde todavía pueden producirse precipitaciones de intensidad torrencial.

En Ibiza y Formentera, Protección Civil ha enviado una alerta generalizada mediante el sistema ES-Alert ante el riesgo de lluvias intensas y fuertes rachas de viento. La situación puede estar acompañada de granizo.

Ibiza y Formentera afrontan lluvias torrenciales, granizo y fuertes rachas de viento

La AEMET mantiene hasta las 18:00 horas el aviso naranja en Ibiza y Formentera por lluvias y tormentas. Se prevé una precipitación acumulada de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora. Las tormentas pueden estar acompañadas ocasionalmente de rachas fuertes de viento y granizo. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha advertido de que durante la tarde todavía podrían registrarse tormentas muy intensas en las islas.

Protección Civil ha enviado una alerta generalizada mediante el sistema ES-Alert a los teléfonos móviles de Ibiza y Formentera para pedir máxima precaución. El aviso recomienda evitar desplazamientos y actividades en el exterior, así como mantenerse alejados de torrentes, rieras, zonas inundables, áreas bajas y espacios subterráneos.

Se aproxima una tormenta según la AEMET y todas estas comunidades autónomas están bajo alerta: lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

Murcia desactiva el aviso rojo tras registrar 76,2 litros en Cartagena y el Mar Menor

La AEMET ha desactivado a las 12:00 horas el aviso rojo por fuertes lluvias en el Campo de Cartagena y Mazarrón, que ha pasado a nivel amarillo. Toda la Región de Murcia se encuentra ahora en riesgo amarillo, salvo la Vega del Segura, donde el nivel naranja permanecerá activo hasta las 14:00 horas.

Los mayores registros de lluvia se han contabilizado en Cartagena y el área del Mar Menor, con 76,2 litros por metro cuadrado, según informó el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas. La mayor parte de las precipitaciones “han caído afortunadamente sobre el mar”, lo que evitó incidencias importantes para la población.

En Cartagena, la lluvia afectó con mayor intensidad al casco urbano durante las primeras horas de la mañana y provocó encharcamientos en zonas como el estadio Cartagonova y el Ensanche. El servicio de emergencias 112 recibió 135 llamadas, principalmente desde Cartagena y San Javier por achiques de agua y obstáculos en la vía pública.

Se aproxima una tormenta según la AEMET y todas estas comunidades autónomas están bajo alerta: lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

Estas son las otras zonas donde todavía pueden producirse lluvias muy fuertes

Hasta primera hora de la tarde todavía pueden registrarse chubascos muy fuertes y acumulaciones importantes de agua en la provincia de Albacete, el resto de la Región de Murcia, el Levante almeriense y zonas litorales de Valencia y Alicante. En el resto de Baleares permanecen activos avisos amarillos y se espera que las precipitaciones pierdan intensidad durante la tarde y la noche.

Además, continúan algunas incidencias en las carreteras de Murcia. Según la Consejería de Infraestructuras, permanece cerrada al tráfico la calzada y la vía de servicio del carril izquierdo de la autovía RM-23, en sentido Mazarrón-Alhama de Murcia, en el punto kilométrico 1,1, dentro del término municipal de Alhama de Murcia.

En Ibiza y Formentera, las clases de esta tarde han quedado suspendidas en los centros educativos de ambas islas, incluida la sede de la Universidad de Baleares, ante la previsión de lluvias y tormentas intensas. Los menores podrán permanecer en los centros hasta que pase la tormenta, ya que los colegios son considerados zonas seguras.

Del Campo ha pedido “mantener la vigilancia porque las tormentas pueden desplazarse más lentamente de lo previsto y descargar mucha precipitación en poco tiempo”. A partir de mañana todavía podrá registrarse algún chubasco en Almería, Baleares y zonas costeras del Mediterráneo, aunque la situación tenderá a mejorar durante el fin de semana, con temperaturas en ascenso.