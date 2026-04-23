En la sesión de apertura de este jueves, 23 de abril de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.9953 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,19% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.69%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -2.64%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento consecutivo sugiere que el mercado está respondiendo favorablemente a factores económicos recientes. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia podría ser temporal y depender de la estabilidad económica a largo plazo. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.13%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.