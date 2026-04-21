España afronta este martes el punto más crítico de un episodio marcado por una intensa tormenta que dejará lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento muy fuertes en amplias zonas. La inestabilidad, combinada con temperaturas inusuales, eleva el riesgo meteorológico. Según explicó Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, llega una masa de aire cálido e inestable. Este factor impulsará la formación de tormentas más intensas. El resultado será una fuerte tormenta que se extenderá a varias provincias del país. El martes será la jornada clave, con fenómenos más generalizados y potencialmente adversos. Las lluvias intensas afectarán este martes a buena parte del interior peninsular. Galicia, la cordillera Cantábrica y el sistema Ibérico estarán entre las zonas más activas. En el norte, Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña seguirán bajo influencia directa de la fuerte tormenta. Estas provincias del país ya vienen registrando tormentas con granizo y viento intenso. El valle del Ebro y los Pirineos concentrarán precipitaciones más intensas. En estas áreas, los chubascos pueden ser localmente fuertes y persistentes. Durante la tarde, la inestabilidad crecerá y ampliará las lluvias intensas hacia más regiones. La AEMET mantiene alerta amarilla en varias provincias del país. Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña continúan bajo aviso por tormentas. Estas alertas estarán activas entre las 13:00 y las 22:00 horas. Incluyen riesgo por lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento muy fuertes. En Cataluña, provincias como Barcelona, Girona y Lleida suman aviso por precipitaciones. Se esperan acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Aunque la alerta es de nivel bajo, la tormenta puede afectar actividades concretas. La evolución del martes podría ampliar las zonas de alerta. En Galicia y el Cantábrico, habrá nubosidad y chubascos dispersos. La fuerte tormenta será más activa en áreas del interior. En Castilla y León, Navarra y La Rioja, se esperan tormentas por la tarde. Estas podrán dejar lluvias intensas y rachas de viento. En Aragón y Cataluña, el riesgo será mayor en zonas de montaña. El Pirineo registrará chubascos tormentosos con posible granizo. En Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, el tiempo será más estable. Aun así, no se descartan tormentas aisladas en zonas altas. En Andalucía y Murcia dominará el ambiente cálido. Sin embargo, la fuerte tormenta podría aparecer de forma puntual en algunas áreas. En Canarias, habrá descenso térmico y nubosidad. Las lluvias serán débiles y localizadas en el norte del archipiélago. A pesar de las tormentas, el calor seguirá siendo protagonista. Muchas provincias del país superarán los 30 grados, con un ambiente más propio de junio. Este contraste entre calor y aire inestable favorece una fuerte tormenta más intensa. El martes se perfila como la jornada más adversa del episodio.