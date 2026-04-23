El tiempo en España durante este jueves, 23 de abril de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se prevé estable con cielos de nubes altas en gran parte del territorio y nubes bajas en los litorales del Mediterráneo. Por la mañana, habrá precipitaciones en el suroeste, mientras que por la tarde aumentará la inestabilidad con chubascos y tormentas en los Pirineos y otras regiones. Se esperan brumas matinales en Galicia y la Comunidad Valenciana, así como polvo en suspensión en el sur peninsular. Las temperaturas máximas bajarán en el tercio oriental y subirán en el resto, con descensos de mínimas en la Península. El viento será flojo en general, moderado en litorales. El clima en Madrid estará nuboso, con lluvias débiles y chubascos por la tarde, temperaturas entre 12 y 30 grados y viento flojo del sureste. Cielos con nubes medias y altas, posibilidad de precipitaciones débiles en el tercio occidental y sierras. Temperaturas mínimas de 8 grados en el litoral atlántico y máximas de 30 grados en la región, con vientos flojos variables que aumentarán a moderados en Almería. El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña. Se esperan precipitaciones débiles y aisladas en la mitad sur durante la mañana y por la tarde, chubascos ocasionales en el Pirineo, con posibilidad de tormenta en el extremo norte. Las temperaturas oscilarán entre 8 grados de mínima y 26 grados de máxima, con un viento moderado del nordeste en el litoral y de componente este en el interior. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y nubosidad de evolución diurna en zonas montañosas. Se esperan chubascos aislados por la tarde en el Pirineo, con posibilidad de tormenta y también en el sistema Ibérico. Las temperaturas oscilarán entre 8 grados de mínima y 25 grados de máxima, con un descenso notable en la depresión del Ebro, donde soplará un viento del sureste moderado. En el resto de la región, el viento será flojo a moderado, predominando la componente sur. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y predominancia de nubes altas, con intervalos de nubes bajas y nieblas en el interior al inicio y final del día. Se espera nubosidad en la Cordillera con posibles precipitaciones débiles. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 26 grados, con mínimas en ligero descenso y máximas en aumento, acompañadas de vientos flojos y variables. En Mallorca y Menorca, se esperan intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y aislada, especialmente por la mañana. Durante la tarde, el cielo se despejará. Las temperaturas nocturnas subirán ligeramente, mientras que las diurnas descenderán. Habrá viento flojo a moderado del este y nordeste. En Lanzarote y Fuerteventura, cielos poco nubosos con intervalos nubosos de madrugada y en horas centrales. En el resto de islas, cielos nubosos y precipitaciones de débiles a moderadas, localmente persistentes en islas centrales y vertientes norte y este. Temperaturas entre 12 y 23 grados, con ligero descenso en máximas. Viento flojo a moderado del norte. Cielo con nubes bajas y probabilidad de lluvias débiles en el sur de Valencia y norte de Alicante; temperaturas entre 9 y 26 grados, con viento moderado del noreste en el litoral. El clima en Castilla y León se presentará con nubes altas en la primera mitad del día, aumentando la nubosidad por la tarde, lo que dará lugar a lluvias y chubascos, especialmente intensos en el suroeste, donde podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5 grados y una máxima de 28 grados, con un viento variable que tenderá a sur, siendo más intenso en zonas de tormenta. El clima se presentará con cielos velados y nubosidad en aumento a partir de la tarde, especialmente en la mitad occidental de Toledo, donde se esperan chubascos y tormentas fuertes. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 31 grados, con máximas en ascenso en el oeste y nordeste y un descenso notable en el sureste de Cuenca y parte de Albacete. El viento será flojo, predominando del este y sureste, intensificándose por la tarde. Cielos con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles, con temperaturas entre 14 y 21 grados y vientos flojos del este. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y temperaturas entre 15 y 21 grados en Melilla, con vientos flojos del este. Se prevé un clima nuboso con temperaturas que oscilarán entre 7 y 29 grados y vientos flojos del este que aumentarán a sureste por la tarde. El clima en La Rioja se presentará con nubes altas al principio, intervalos nubosos y probabilidad de precipitación en la Ibérica por la tarde, con temperaturas en descenso y viento flojo del sur girando a sureste.