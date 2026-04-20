España encara una semana marcada por un contraste extremo entre calor récord y tormentas intensas. Las autoridades meteorológicas advierten de un escenario inusual para abril, con temperaturas propias del verano y episodios de lluvias fuertes que podrían complicar la situación en varias regiones. En este contexto, se insta a los hogares a cerrar cortinas y persianas ante la llegada de un fuerte diluvio que se extenderá durante varios días. La combinación de calor, humedad y tormentas genera un escenario de riesgo puntual que exige precaución. La Agencia Estatal de Meteorología alerta de la presencia de masas de aire “extraordinariamente cálidas” que elevarán los termómetros muy por encima de lo habitual. Este fenómeno provocará registros que podrían superar los valores normales del periodo 1991-2020. Según las previsiones, las temperaturas serán “extraordinariamente altas: podrían alcanzar valores de récord para estas fechas”. En ciudades como Sevilla y Zaragoza se podrían alcanzar hasta 35 grados, mientras que en otros puntos se superarán los 30 grados. Este episodio no es completamente aislado, ya que en 2023 se registró un evento similar. Sin embargo, la extensión y la intensidad previstas para esta semana refuerzan la excepcionalidad del fenómeno. Mientras el calor domina durante el día, por las tardes se prevén “chubascos dispersos acompañados de tormenta” en zonas del interior. Estas precipitaciones podrían ser intensas y estar acompañadas de fenómenos adversos. Las tormentas podrán incluir rachas de viento muy fuertes, granizo y lluvias localmente intensas. En algunas regiones se podrían acumular más de 20 litros por metro cuadrado en una hora, lo que aumenta el riesgo de incidencias puntuales. Este contraste entre altas temperaturas y lluvias intensas favorece la inestabilidad atmosférica. Por ello, se recomienda tomar medidas preventivas como cerrar cortinas y persianas ante la llegada del diluvio. Varias comunidades se encuentran bajo aviso amarillo por tormentas. Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña mantienen alertas activas con riesgo de viento intenso, granizo y precipitaciones fuertes. En Cataluña, las provincias de Barcelona, Girona y Lleida presentan riesgo por tormentas, con posibilidad de lluvias intensas. En Aragón, el aviso se concentra especialmente en Huesca, con fenómenos adversos asociados. Las autoridades señalan que “con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta”. Aun así, se insiste en la necesidad de precaución ante posibles cambios bruscos.