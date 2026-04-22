La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España confirmó un episodio de lluvias intensas y tormentas severas durante cuatro días consecutivos en Aragón, una situación meteorológica excepcional para el mes de abril que mantiene activas las alertas por granizo, fuertes rachas de viento y lluvias de barro. El fenómeno está asociado a la formación de una DANA (depresión aislada en niveles altos) que afectará de lleno a la comunidad, especialmente al valle del Ebro, el Sistema Ibérico y zonas montañosas del norte aragonés. Tras varios días de calor anómalo, con temperaturas propias del verano, el escenario atmosférico dio un giro brusco. Una vaguada atlántica quedó estacionada sobre la península y generó las condiciones propicias para tormentas de gran intensidad. Según los modelos meteorológicos citados, el jueves marcará el inicio del episodio más adverso, con un claro aumento de la inestabilidad que se prolongará hasta el domingo, acumulando cuatro jornadas consecutivas de precipitaciones irregulares pero localmente muy intensas. Aragón se ubica entre las comunidades más expuestas a este tipo de situaciones por su proximidad al Sistema Ibérico, una zona que suele actuar como foco convectivo en episodios de DANA. Las comarcas de Teruel, Zaragoza y Huesca figuran entre las más afectadas, con especial riesgo en áreas como Gúdar‑Javalambre, Maestrazgo, Sierra de Albarracín y el entorno del Moncayo. En estos puntos, las tormentas pueden dejar granizadas puntuales y acumulados de hasta 30 o 40 litros en menos de una hora, mientras que municipios cercanos pueden quedar prácticamente al margen de las lluvias. A este escenario se suma un elemento adicional: la calima procedente del Sáhara. Esta masa de aire subtropical cálido y cargado de polvo en suspensión permanece sobre la España peninsular y Baleares durante toda la semana. Al coincidir con las tormentas, las precipitaciones se producen en forma de lluvia de barro, un fenómeno que afecta a fachadas, vehículos y superficies al aire libre, y que se repetirá durante varios días seguidos. El viernes y el sábado serán las jornadas más adversas del episodio, con tormentas más generalizadas, aparato eléctrico intenso, rachas de viento fuertes y nuevas lluvias de barro. Aunque el domingo tenderá a una estabilización progresiva de la atmósfera, todavía se esperan chubascos tormentosos en zonas de montaña, incluidos sectores del norte de Aragón, bajo la persistencia de calima en niveles altos. La AEMET irá activando y actualizando avisos meteorológicos en función de la evolución del sistema. Ante este diluvio histórico de varios días consecutivos, se recomienda evitar barrancos y zonas de montaña durante las tormentas. Además, aconsejan extremar la precaución en carretera y mantenerse informados de las alertas oficiales, ya que Aragón enfrenta uno de los episodios de inestabilidad más destacados de la primavera.