La cadena de supermercados Lidl apuesta en España por la innovación en el hogar con el lanzamiento de la báscula digital de cuchara de SilverCrest, un producto pensado para quienes buscan precisión en la cocina sin complicaciones. Este utensilio combina funcionalidad y practicidad, facilitando la medición exacta de pequeñas cantidades en recetas diarias. Con un precio accesible, este dispositivo se posiciona como una herramienta clave para cocinar con mayor exactitud. Ideal tanto para aficionados como para quienes siguen recetas al detalle, permite medir ingredientes como especias, aceite o leche de forma rápida y eficiente. La báscula digital de cuchara es un utensilio de cocina que integra una cuchara medidora con un sistema de pesaje digital. Gracias a su pantalla LCD, permite visualizar con precisión el peso de los ingredientes en gramos u onzas. Su funcionamiento es sencillo: basta con encender el dispositivo, añadir el ingrediente en la cuchara y leer el peso en la pantalla. Además, incorpora función de tara, lo que permite reiniciar el peso a cero para realizar mediciones consecutivas sin necesidad de vaciar el contenido. La báscula digital de cuchara de SilverCrest tiene un precio de 4,99 euros, lo que la convierte en una opción económica dentro de los gadgets de cocina. El producto se encuentra disponible exclusivamente online a través de la tienda oficial de Lidl, donde se puede adquirir de forma rápida y sencilla hasta agotar stock. Se recomienda verificar la disponibilidad, ya que este tipo de artículos suele tener alta demanda tras su lanzamiento.