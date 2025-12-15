José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: “O pagas el precio de la obsesión o...”. (Fuente: Shutterstock)

El empresario multimillonario José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las mayores fortunas de España, ha lanzado un mensaje directo a los trabajadores sobre la relación entre esfuerzo, ambición y resultados. El catalán contrapone dos modelos de vida y subraya que no todos conducen al mismo destino.

A través de su posteo de X, Elías reivindica la libertad individual para elegir un camino vital más tranquilo, pero rechaza que esa elección implique aspirar a los mismos logros que quienes dedican jornadas extremas al trabajo.

“O pagas el precio de la obsesión o disfrutas de la tranquilidad”, resume el empresario, en una advertencia que ha generado debate sobre la cultura del esfuerzo y el éxito profesional.

El problema: querer resultados excepcionales sin asumir el esfuerzo

José Elías plantea que existe una incoherencia entre el estilo de vida elegido y las expectativas de éxito. El empresario asegura que se puede “quedarte en el sofá sin hacer nada y ser feliz” y optar por una vida tranquila.

José Elías advierte a los trabajadores sobre el precio de ser "excepcional". X/ @jose_elias_nvr

Sin embargo, marca un límite claro: “ Lo que no respeto es que el que decide quedarse en el sofá pretenda tener el mismo resultado que el que le dedica 16 horas al día ”.

En ese sentido, Elías ha explicado que ahí es donde “la ecuación no sale”, ya que, a su juicio, los resultados excepcionales exigen un nivel de compromiso muy superior al promedio. En su experiencia personal, reconoce que nunca concibió no ser el mejor y que esa mentalidad implica sacrificios constantes.

La solución: coherencia y asumir el “peaje” de la excelencia

Como respuesta, el presidente de Audax Renovables aconseja ser coherente con las propias decisiones. Para quienes buscan destacar, es tajante: “Si quieres ser excepcional, tienes que obsesionarte”.

Según detalla, ese camino implica dedicar “horas y horas hasta rozar la locura”, asumir pérdidas personales y aceptar que “la excelencia nunca es gratuita”. No obstante, Elías matiza que no todo el mundo tiene que pagar ese precio.

Reconoce que muchas personas no desean ser las más obsesivas ni aspirar al número uno. Su conclusión, vuelve al punto de partida: o se asume el esfuerzo extremo con sus costes, o se elige la tranquilidad, pero sin pretender “el premio del primero con el esfuerzo del segundo”.