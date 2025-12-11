José Elías, empresario multimillonario, sobre las generaciones futuras: “Además de dejarles la deuda económica, les estamos...”. (Fuente: Archivo).

El empresario multimillonario José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las mayores fortunas de España, ha lanzado una dura reflexión sobre el panorama laboral actual y el impacto que tendrá en el futuro. El especialista ha asegurado que “hemos criado una generación que llama esclavitud a trabajar 8 horas al día”, criticando la indignación que observa ante horarios considerados tradicionales.

Elías ha señalado en su cuenta de X (@jose_elias_nvr) que hoy muchos jóvenes rechazan empleos con jornadas estándar, de lunes a viernes, porque los consideran una forma de explotación. Según explicó, esta visión contrasta con la experiencia de generaciones anteriores: “ Mi padre hizo ese horario toda su vida. Y sacó a su familia adelante sin creerse una víctima del sistema ”, afirmó.

El problema planteado por Elías: la normalización de la queja y sus consecuencias

Para el empresario, el origen del problema radica en que “estamos normalizando la queja” y amplificando discursos que pueden tener efectos negativos a largo plazo.

Elías sostiene que esta mentalidad de que “todo ofende” y todo implica “mucho esfuerzo” está generando una percepción distorsionada de los derechos y obligaciones.

José Elías ha explicado que a las generaciones futuras les estamos enseñando que esforzarse 8 horas al día es una tortura. X/ @jose_elias_nvr

¿Cuáles son las consecuencias de este pensamiento sobre el trabajo?

El experto enumeró las consecuencias que, a su juicio, ya se están manifestando:

Creer que tenemos derechos infinitos sin obligaciones.

Dilapidar dinero público que no tenemos.

Generar una deuda que no vamos a pagar nosotros.

Según Elías, este escenario se traduce en una vida aparentemente más fácil en el presente, pero con un costo elevado para las generaciones futuras.

José Elías ha explicado que a las generaciones futuras les estamos enseñando que esforzarse 8 horas al día es una tortura. (Fuente: archivo).

La conclusión del experto: una herencia económica y cultural peligrosa

En su reflexión final, Elías ha advertido que la factura del actual comportamiento social recaerá en los más jóvenes. “Es muy fácil vivir así. Pero la factura la van a pagar nuestros hijos”, afirmó. A la deuda económica creciente se suma, según él, un problema aún más profundo: el rechazo al esfuerzo.

El empresario concluyó que lo verdaderamente preocupante es que, además de transmitir una carga financiera, “les estamos enseñando que esforzarse 8 horas al día es una tortura”. Para Elías, este legado cultural podría comprometer seriamente el desarrollo y la estabilidad de las próximas generaciones.