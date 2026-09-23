El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindicó este miércoles las políticas progresistas de España y las que desarrolla el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en favor de los más vulnerables, con una frase que resumió el tono del encuentro: “Los poderosos nos temen”.

Sánchez intervino junto a Mamdani en un acto organizado por el alcalde neoyorquino, titulado ‘Construir una economía para la mayoría’, en el que defendió el modelo económico español y su política migratoria. El presidente sostuvo que esas políticas, y las del alcalde, están permitiendo reducir la desigualdad.

Zohran Mamdani aplaude las subidas salariales del Gobierno de Pedro Sánchez y recuerda a Lorca en Nueva York. Fuente: OFICINA DEL ALCALDE DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK OFICINA DEL ALCALDE DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

La justificación de Sánchez para un rumbo político alternativo

En su intervención, Sánchez enmarcó las políticas de ambos como una alternativa que da resultados. “España está demostrando que otro modelo económico es posible, y Nueva York está demostrando que esa misma ambición puede transformar nuestras ciudades”, afirmó el presidente.

De ahí su frase sobre el recelo que, a su juicio, generan estas medidas: “Por eso los poderosos nos temen, porque día tras día demostramos que existe otro camino posible y que funciona, que genera resultados para la gente corriente”.

El encuentro se enmarca en el viaje de Sánchez a Nueva York para intervenir en la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

Mamdani elogia las subidas salariales del Gobierno español

Por su parte, el alcalde de Nueva York recibió a Sánchez en Gracie Mansion, su residencia oficial, y aplaudió varias de las medidas sociales del Ejecutivo español. Mamdani se refirió al presidente como un “defensor de la clase trabajadora” y un líder que “ha restaurado la fe en la democracia”.

Mamdani destacó en concreto la subida del salario mínimo interprofesional (SMI): recordó que cuando Sánchez llegó a la Moncloa se situaba en 735 euros al mes y hoy alcanza los 1221 euros, “un incremento del 61 %”.

También mencionó la ampliación del permiso de paternidad, la prohibición de las terapias de conversión y los homenajes a las víctimas del franquismo como ejemplos de ese “compromiso con la dignidad de la gente trabajadora”.

El acto tuvo también un momento cultural. Mamdani recitó al inicio de su intervención el poema ‘Canción del jinete’, de Federico García Lorca, que vivió en Nueva York hace casi 90 años, cuando el mundo, “como ahora”, atravesaba según el alcalde “momentos de enorme oscuridad y convulsión”.

Con información de: EFE