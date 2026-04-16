La nueva IVECO Daily Camper se presenta en el mercado español con una renovación total, brindando un equilibrio excepcional entre versatilidad, seguridad y confort. Este vehículo está diseñado para aquellos que anhelan explorar sin limitaciones, disfrutar de la naturaleza y experimentar la sensación de estar en casa. Con un equipamiento completo, se convierte en una opción óptima para vacaciones prolongadas y viajes de aventura. Con un precio inicial de 65.196 euros para la versión de techo fijo y 70.696 euros para la versión con techo elevable, la Daily Camper fusiona un diseño interior funcional con soluciones de seguridad avanzadas. La Daily Camper se encuentra equipada con un motor F1A de 2,3 litros, homologado para vehículos Heavy Duty, que proporciona una potencia de 156 CV y un par motor de 380 Nm. Su distintivo cambio automático Hi-Matic de 8 velocidades garantiza una experiencia de conducción fluida y eficiente, incorporando modos ECO y POWER y la función Start & Stop, lo que asegura comodidad, ahorro de combustible y seguridad en diversos tipos de trayectos. Diseñada para proporcionar una experiencia similar a la del hogar, la Daily Camper integra funcionalidad y confort: La Daily Camper integra innovación y protección para disfrutar de la carretera sin preocupaciones: