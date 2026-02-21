Estar a la moda ya no tiene por qué ser sinónimo de gastar mucho. Las grandes cadenas de “fast fashion” como Zara, H&M o Bershka han popularizado las últimas tendencias, pero ahora surge una opción más asequible y con impacto social: ropa de segunda mano desde 1 euro. Este fenómeno no es un simple mercadillo: se trata de Moda Re-, un proyecto sin fines de lucro que pone en circulación prendas de marcas reconocidas a precios mínimos, promoviendo la economía circular y creando empleo inclusivo. Moda Re- es una cooperativa social impulsada por Cáritas Española que se encarga de la reutilización, reciclaje y comercialización de prendas de vestir usadas. Su propósito es doble: proporcionar ropa accesible y fomentar la creación de empleo digno, especialmente para individuos en situación de riesgo de exclusión. Recogen más de 43 millones de kilos de ropa al año mediante la instalación de 8000 contenedores distribuidos en colegios, supermercados y centros de salud. Esta ropa es clasificada en plantas especializadas y posteriormente se comercializa en sus tiendas. En las tiendas Moda Re- se puede adquirir vestimenta de marcas reconocidas como Zara, H&M, Stradivarius, Bershka y Pull&Bear, entre otras. Las prendas se presentan en condiciones óptimas y con precios a partir de 1 euro, lo que permite lucir con elegancia sin comprometer el presupuesto. La oferta abarca desde vaqueros y camisetas hasta chaquetas y complementos. Además, al realizar compras en este establecimiento se apoya una moda más ética y responsable. Este modelo no solo está en expansión en áreas urbanas, sino también en localidades donde se fomenta el acceso a ropa económica y el desarrollo local a través de la inserción laboral. Actualmente, Moda Re- tiene presencia en diversas ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla y Alicante. A través de su web oficial se puede localizar la tienda más cercana.