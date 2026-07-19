Incendios forestales | El fuego en Guadalajara ya arrasó 12.000 hectáreas: el plan del Gobierno para controlar las llamas.

El incendio forestal que afecta desde el jueves a la Sierra Norte de Guadalajara, en España, continúa sin ser controlado y mantiene el nivel 2 de operatividad. Las llamas ya han devastado unas 12.000 hectáreas, en su mayoría dentro del Parque Natural de la Sierra Norte, una zona de gran valor medioambiental, mientras continúan las labores de extinción y las evacuaciones preventivas.

La emergencia ha obligado a desalojar 21 localidades, con más de 700 personas desplazadas, y las autoridades autonómicas trabajan ya en un plan de recuperación para el territorio afectado una vez que el incendio sea extinguido.

Incendio en Guadalajara: el fuego avanza y ya afecta al Parque Natural de la Sierra Norte

Según las últimas estimaciones facilitadas por la Consejería de Desarrollo Sostenible, el incendio iniciado en La Mierla ha calcinado alrededor de 12.000 hectáreas, gran parte de ellas dentro del Parque Natural de la Sierra Norte, uno de los espacios de mayor riqueza ambiental de Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional ha comenzado a preparar un plan de actuación para la recuperación del espacio natural y de la actividad económica de la comarca una vez que el incendio quede extinguido. El fuego está teniendo un fuerte impacto sobre el sector primario y sobre el turismo de naturaleza, dos de los principales motores económicos de la zona.

Durante la noche, los equipos terrestres han trabajado para consolidar el perímetro del incendio y, desde el amanecer, se han incorporado los medios aéreos. En las labores de extinción participan actualmente 32 medios y 204 personas, según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

El incendio de Guadalajara continúa en nivel 2 y ha afectado a unas 12.000 hectáreas. Nacho Izquierdo

El Cecopi prepara una barrera de contención a 16 kilómetros de la cabeza del incendio

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) trabaja en un dispositivo para intentar contener el avance del incendio en una zona próxima a Prádena de Atienza. La estrategia consiste en aprovechar la orografía y la vegetación del terreno para establecer una línea de defensa que permita lograr el control del fuego.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, explicó desde el puesto de mando avanzado instalado en Tamajón que el incendio podría avanzar durante el día y la próxima noche una distancia similar a los 13 kilómetros recorridos durante la noche anterior, impulsado por las condiciones meteorológicas y el viento.

La barrera de contención se proyecta en las parameras de Atienza, situadas a unos 16 kilómetros de la actual cabeza del incendio, que afecta con intensidad a los municipios de Bustares y Gascueña, dos de las 21 localidades evacuadas y cuyos cascos urbanos siguen siendo protegidos por los equipos de extinción.

Asimismo, la consejera afirmó: “Nosotros lo que queremos es seguir ralentizando el incendio para que nos dé tiempo a prepararnos en ese cortafuegos que estamos intentando realizar”.

Gómez recordó además que el incendio ha recorrido ya más de 30 kilómetros desde su inicio en La Mierla y subrayó la importancia de consolidar las zonas por las que ya ha pasado el fuego. “Seguir consolidando lo que te dejamos atrás, porque no podemos permitirnos que se nos escape por ninguna de esas vías”, ha considerado.

Respecto a la evolución del incendio, admitió la incertidumbre existente por las condiciones meteorológicas: “Ayer tuvimos alguna sorpresa como consecuencia del viento y no descarto que a lo a lo largo del día de hoy pueda volver a suceder”. También reconoció: “En estos momentos y con esta climatología es difícil poder aventurar los caprichos de este incendio”, y añadió: “Nosotros estamos intentando dirigirlo, dirigirlo para que no ocasione paralelos que no queremos”.

Efectivos de la UME trabajan en el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que sigue sin ser controlado y en nivel 2 de operatividad. Nacho Izquierdo

Evacuaciones, protección de la población y apoyo a los ganaderos

La consejera reiteró que se trata de una situación de emergencia muy grave y calificó el incendio como “muy peligroso”, motivo por el que se mantienen las evacuaciones preventivas de la población de forma ordenada.

El albergue habilitado en el polideportivo de Humanes continúa operativo para atender a las personas desplazadas y las autoridades estudian nuevos espacios para acoger a posibles evacuados si fuera necesario.

En cuanto a los campamentos juveniles desalojados por precaución, Gómez explicó que se encuentran alejados del incendio y que sus participantes serán trasladados a sus lugares de origen mediante rutas seguras para evitar cualquier riesgo.

Además, el Gobierno regional mantiene contacto con los ganaderos afectados para habilitar ventanas de acceso que les permitan atender a sus animales con seguridad, así como facilitarles agua y alimento en los puntos donde han sido reubicados para protegerlos del avance de las llamas.