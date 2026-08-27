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El Gobierno ha activado una línea de ayudas de 80 millones de euros para municipios que afrontan problemas vinculados al reto demográfico. La convocatoria permitirá financiar proyectos locales y contempla expresamente actuaciones para recuperar territorios afectados por los incendios forestales de este verano.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó este jueves los detalles durante una visita al embalse de San Juan, en Pelayos de la Presa, Madrid. El Consejo de Ministros autorizó esta semana la convocatoria, que duplica la dotación de la anterior y se desarrollará entre 2026 y 2029.

Según la información oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), las ayudas de 80 millones de euros estarán destinadas a proyectos promovidos por entidades locales y se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

Ayudas de 80 millones de euros: qué municipios podrán beneficiarse

NAVALUENGA (ÁVILA), 26/07/2026.- Paisaje quemado en el Parque Natural del Valle de Iruelas arrasado por el incendio de Burgohondo (Ávila) este domingo. Miles de efectivos trabajan para tratar de controlar el avance de las llamas en los complejos incendios que azotan parte de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Ávila, donde el fuego ya ha quemado unas 45.000 hectáreas y ha afectado a más de 115.000 personas, en una jornada en la que el Gobierno ha asumido también la coordinación del siniestro de Almorox (Toledo), mientras otro incendio en la Vall d'Uixò (Castellón) sigue descontrolado y ha obligado a desalojar a unos 15.000 vecinos. EFE/Raúl Sanchidrián Fuente: EFE RAÚL SANCHIDRIÁN

La convocatoria está dirigida a entidades locales de territorios afectados por el reto demográfico. Los proyectos deberán contribuir a transformar y dinamizar estas zonas mediante iniciativas capaces de generar actividad económica, nuevas oportunidades y una mayor capacidad de adaptación.

Las ayudas de 80 millones de euros podrán financiar proyectos de innovación territorial y reactivación socioeconómica. También contemplan iniciativas relacionadas con la adaptación al cambio climático, la gestión forestal sostenible y el impulso de la actividad primaria en el medio rural.

Además, la convocatoria incluye expresamente la recuperación de zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales. El objetivo será apoyar la restauración del territorio y aumentar su capacidad para afrontar nuevos episodios extremos.

Aagesen animó a los municipios de la Sierra Oeste de Madrid que cumplan los requisitos a presentar proyectos para poder beneficiarse de estas subvenciones.

Qué proyectos podrán financiar las nuevas ayudas del Gobierno

Los 80 millones de euros en ayudas se repartirán durante el periodo comprendido entre 2026 y 2029. La mayor parte de los recursos se concentrará en 2027, ejercicio para el que están previstos más de 52,5 millones de euros.

Los municipios podrán impulsar proyectos tractores destinados a reactivar la economía local y crear nuevas oportunidades. También podrán desarrollar ecosistemas de innovación territorial y medidas destinadas a afrontar la despoblación.

Dentro de esta línea tendrán cabida proyectos vinculados a la gestión forestal, la adaptación al cambio climático y la recuperación de terrenos afectados por incendios. El MITECO busca que las iniciativas seleccionadas puedan servir como modelos replicables en otros territorios con problemas demográficos similares.

Desde 2022, este programa del Gobierno ha permitido financiar más de 700 proyectos de innovación territorial promovidos por entidades locales. La nueva convocatoria eleva hasta los 80 millones de euros su dotación máxima, el doble que la anterior.

El Gobierno cubrirá el 50% de determinadas actuaciones tras los incendios

A estas ayudas para municipios se suma otra medida anunciada por Aagesen para las zonas afectadas por los incendios en Madrid. El Ministerio cubrirá el 50% de las actuaciones de restauración hidrológica forestal que se desarrollen una vez que la Comunidad de Madrid determine el perímetro definitivo y las superficies en las que será necesario intervenir.

La Confederación Hidrográfica del Tajo ya ha comenzado a retirar árboles quemados y residuos. Los trabajos continuarán en coordinación con la Comunidad de Madrid para reducir los efectos que puedan provocar las lluvias sobre los terrenos calcinados.

Una de las prioridades es impedir que la erosión y las cenizas terminen afectando a las infraestructuras de abastecimiento de agua. Aagesen aseguró que las confederaciones hidrográficas trabajan “contrarreloj” para evitar posibles daños después de los incendios.

El Gobierno de Pedro Sánchez centraliza la gestión de los incendios que arrasan Madrid y Ávila Fuente: EFE Mariscal

El embalse de San Juan puede seguir funcionando con normalidad

Durante su visita a Pelayos de la Presa, la vicepresidenta tercera también se refirió al estado del embalse de San Juan tras los incendios que afectaron a la zona.

“Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, puesto que la presa no ha tenido ningún tipo de afectación”, afirmó Aagesen. La ministra explicó, sin embargo, que las instalaciones administrativas “sí han quedado afectadas” y necesitarán diferentes trabajos.

Por este motivo, las actuaciones posteriores al incendio no se limitan a la retirada de restos. La restauración hidrológico-forestal será clave para reducir la erosión y proteger las masas de agua y las infraestructuras próximas a las superficies quemadas.

Los incendios dejan unas 260.000 hectáreas afectadas en España

El anuncio de las ayudas de 80 millones de euros llega después de un verano especialmente complicado por los incendios forestales. Aagesen cifró en unas 260.000 hectáreas la superficie afectada en España y señaló que en lo que va de año se han registrado 43 grandes incendios forestales.

La dimensión de los daños explica que la recuperación de las zonas quemadas aparezca entre las actuaciones que podrán recibir financiación dentro de la nueva convocatoria para entidades locales.

La vicepresidenta agradeció el trabajo realizado durante los incendios por los efectivos autonómicos y estatales. Entre ellos mencionó a la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional, medios aéreos y brigadas de refuerzo.