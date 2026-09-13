La Nivea de bote azul es uno de los productos cosméticos más reconocibles en España. Su textura espesa, su característico aroma y su tradicional envase hicieron que durante generaciones estuviera presente en los cuartos de baño de muchas familias.

Su popularidad también provocó que a la crema Nivea se le atribuyeran diferentes usos. Uno de ellos es aplicarla en el rostro como una alternativa económica a las cremas antiedad. Sin embargo, que una crema deje la piel hidratada y aparentemente más tersa no significa que tenga una verdadera acción contra las arrugas.

El farmacéutico y formulador especializado en piel y cabello Roger Nebot explicó cuál es la diferencia. La Nivea de bote azul puede ser útil para hidratar y proteger determinadas pieles, pero su formulación no está específicamente diseñada como tratamiento antiedad.

Por qué la Nivea de bote azul no funciona como una crema antiarrugas

La OCU evaluó la crema Nivea tras dos semanas de uso controlado en voluntarios. (Foto: archivo)

“La Nivea del bote azul no es una mala crema, pero tampoco es una crema antiedad ni una hidratante facial completa”, explica Nebot sobre uno de los usos que habitualmente se atribuyen a este conocido producto.

La función principal consiste en generar una barrera protectora sobre la superficie de la piel. Su fórmula contiene ingredientes como glicerina y pantenol, además de componentes emolientes y oclusivos que ayudan a reducir la pérdida de agua.

Ese efecto puede hacer que una piel seca se sienta rápidamente más suave y presente un aspecto más terso. Sin embargo, según explica el farmacéutico, ese resultado no debe confundirse con un tratamiento de las arrugas o de otros signos propios del envejecimiento cutáneo.

La diferencia está en la propia formulación. La crema Nivea está orientada fundamentalmente a proteger, hidratar y suavizar. No fue concebida específicamente para actuar sobre los diferentes mecanismos relacionados con el envejecimiento de la piel.

Nivea de bote azul: hidratar la piel no significa eliminar las arrugas

Con el paso de los años, la piel puede experimentar distintos cambios. Entre ellos aparecen una mayor sequedad, pérdida de lípidos, manchas, arrugas más pronunciadas, flacidez y una menor capacidad de reparación.

Una rutina antiedad debe contemplar esas necesidades y adaptarse a cada tipo de piel. En este punto aparece una de las principales diferencias entre la Nivea de bote azul y los productos formulados específicamente para tratar determinados signos del envejecimiento.

Nebot menciona ingredientes utilizados habitualmente en formulaciones destinadas al cuidado de la piel, como determinados retinoides, vitamina C, niacinamida, ceramidas, péptidos y algunos ácidos. No todos son adecuados para todas las personas ni tienen que utilizarse de la misma manera.

El problema, por lo tanto, no pasa necesariamente por lo que contiene la crema, sino por aquello que se espera conseguir con ella. Una fórmula destinada principalmente a reducir la pérdida de agua no cumple la misma función que un producto diseñado para actuar específicamente sobre manchas, firmeza o arrugas.

Otro punto fundamental para el cuidado de la piel es la protección solar. La radiación ultravioleta está relacionada con el fotoenvejecimiento, por lo que proteger el rostro frente al sol constituye un aspecto diferente de la simple hidratación.

La Nivea de bote azul no sustituye a un protector solar. Por ese motivo, utilizarla esperando obtener al mismo tiempo hidratación, tratamiento contra las manchas, acción antiarrugas y fotoprotección supone atribuirle funciones para las que no fue formulada.

Una rutina de cuidado facial debe diferenciar cada objetivo. La hidratación busca, entre otras cosas, ayudar a mantener el agua de la piel, mientras que la fotoprotección persigue reducir el impacto de la radiación ultravioleta.

Qué pieles deberían tener cuidado con la Nivea de bote azul

La crema Nivea es muy usada por los consumidores mexicanos. Fuente: Freepik

La textura espesa que caracteriza a la Nivea de bote azul tampoco tiene el mismo efecto en todos los tipos de piel. Una fórmula especialmente untuosa puede resultar agradable para una persona con piel muy seca y, en cambio, ser excesiva para otra.

Nebot señala que el carácter oclusivo de la crema Nivea puede provocar una sensación grasa. Por este motivo, podría no ser la opción más adecuada para determinadas pieles mixtas o grasas, especialmente aquellas con tendencia a presentar imperfecciones.

También menciona la presencia de perfume y sustancias aromáticas. Estos componentes pueden resultar problemáticos para algunas personas con una piel especialmente sensible o reactiva.

Esto no significa que sea un mal producto. La clave está en entender que una misma crema no necesariamente responde de igual forma en una piel seca, una grasa, una mixta o una especialmente sensible.

Entonces, ¿para qué sirve realmente la Nivea de bote azul?

La principal utilidad continúa siendo precisamente una de las razones de su popularidad: proporcionar hidratación y confort a determinadas zonas secas y ayudar a limitar la pérdida de agua de la piel.

Nebot considera que la crema Nivea puede emplearse de manera puntual para sellar una rutina nocturna en algunas pieles muy secas. También puede utilizarse en zonas corporales que suelen necesitar una hidratación más intensa.

Entre ellas aparecen las manos, los codos y los talones. Además, sus características pueden resultar útiles en situaciones en las que factores ambientales como el frío o el viento dejan la piel especialmente seca o tirante.

La propia Nivea contempla el uso de su clásica crema en el rostro, particularmente en cutis secos, y propone utilizarla como mascarilla hidratante cuando sea necesario. La clave es no confundir esa función con la de una crema antiarrugas.

Cuánto cuesta la Nivea de bote azul en España

Además de ser uno de los cosméticos más reconocibles, la Nivea de bote azul se mantiene como un producto relativamente económico. El precio depende del tamaño elegido y del establecimiento en el que se compre, por lo que puede haber diferencias importantes entre supermercados y perfumerías.

Como referencia, la clásica Nivea Creme de 400 ml aparece a 7,05 euros en Carrefour, lo que equivale a 1,76 euros por cada 100 ml. La marca comercializa también formatos más pequeños, entre ellos los de 30, 75, 150 y 250 ml.

En perfumerías pueden encontrarse precios inferiores para las presentaciones pequeñas y ofertas puntuales. Druni, por ejemplo, muestra la gama desde 0,99 euros, aunque el importe final cambia según el tamaño seleccionado.

El precio accesible ayuda a explicar por qué la Nivea de bote azul continúa presente en numerosos hogares. Sin embargo, que sea económica y que la propia marca la presente como una crema hidratante para cara, cuerpo y manos no significa que sustituya a un tratamiento específicamente formulado contra las arrugas.