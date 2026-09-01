Llega El Súper Niño a Colombia acompañado de un nuevo frente caluroso: zonas en alerta naranja por incendios, sequías y cortes de agua.

El Ideam advierte sobre posibles efectos en los recursos hídricos, los ecosistemas y las actividades productivas.

El Niño y los incendios dejan pérdidas por $75.327 millones a la ganadería de Colombia: estas son las zonas más afectadas

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose en Colombia y el panorama climático para los próximos meses genera una nueva alerta por sus posibles efectos sobre las lluvias, las temperaturas, los caudales y los incendios de cobertura vegetal . El Ideam señaló que existe una probabilidad superior al 90 % de que las condiciones del fenómeno persistan hasta el primer trimestre de 2027 y advirtió que el evento podría alcanzar una intensidad “muy fuerte”.

La situación cobra especial relevancia porque el aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones pueden favorecer escenarios de estrés hídrico, disminución de caudales y mayor riesgo de incendios en diferentes zonas del país .

De acuerdo con el organismo, el comportamiento observado en el océano Pacífico y en la atmósfera muestra que el fenómeno continúa consolidándose.

¿Qué está pasando con El Niño en Colombia?

El Ideam explicó que las condiciones asociadas con El Niño están presentes tanto en el océano Pacífico ecuatorial como en la atmósfera. Los análisis climáticos muestran un calentamiento sostenido de las aguas del Pacífico y una respuesta atmosférica compatible con el fortalecimiento del fenómeno.

En su actualización del 13 de agosto de 2026, el instituto indicó que las condiciones de El Niño tienen probabilidades superiores al 90 % de mantenerse hasta el primer trimestre de 2027 . Además, existe una probabilidad del 69 % de que alcance una intensidad “muy fuerte” durante octubre, noviembre y diciembre.

Esta evolución coincide con la advertencia emitida previamente por el Ideam en julio, cuando señaló una probabilidad cercana al 81 % de que las anomalías de temperatura superficial del mar superaran los 2 °C en la región Niño 3.4 durante el periodo analizado.

Por eso, el escenario climático para Colombia requiere especial atención durante el segundo semestre de 2026 y comienzos de 2027.

¿Qué regiones de Colombia podrían sentir más el calor y la falta de lluvias?

El Ideam advierte que un episodio fuerte o muy fuerte de El Niño puede modificar los patrones normales de precipitación y elevar las temperaturas del aire.

Entre las regiones que podrían experimentar mayores efectos se encuentran sectores de las regiones Caribe, Andina y Pacífica, donde la disminución de las lluvias puede favorecer períodos de mayor sequedad y un incremento de la evapotranspiración.

Esto significa que los suelos y los ecosistemas pueden perder humedad con mayor rapidez, mientras aumenta la demanda de agua de las actividades agrícolas, pecuarias y de los propios ecosistemas.

El impacto, sin embargo, no será necesariamente igual en todos los municipios. Las condiciones meteorológicas y las alertas del Ideam se actualizan de acuerdo con las lluvias, las temperaturas registradas y los pronósticos para cada territorio.

¿Cuáles son las zonas que tienen alerta por incendios de cobertura vegetal?

El riesgo de incendios ya es uno de los puntos que las autoridades mantienen bajo vigilancia.

En el boletín del Ideam actualizado el 31 de agosto de 2026, con alertas vigentes hasta el 1 de septiembre, se registraron condiciones de alerta alta en algunos municipios de Cundinamarca, Huila, La Guajira, Tolima, Norte de Santander y Santander. También se reportó alerta moderada en municipios de Atlántico, Cauca, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima.

Entre los municipios incluidos en las zonas de alerta aparecen, por ejemplo, Maicao, Manaure, Uribia, Urumita, Barranquilla, Riohacha, Valledupar, Girardot, Ibagué, Espinal, Cúcuta, Medellín, La Dorada, Pasto y Palmira, entre otros.

El listado es dinámico y puede cambiar con las condiciones meteorológicas. El propio Ideam señala que su boletín de amenaza por incendios se actualiza diariamente y clasifica el riesgo a nivel municipal.

Por esa razón, no significa que todos los municipios de un departamento estén bajo la misma condición de alerta ni que la situación permanezca igual durante los próximos días.

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¿Por qué El Niño aumenta el riesgo de incendios en Colombia?

Una de las principales preocupaciones está relacionada con la combinación de menos precipitaciones, temperaturas más altas y mayor pérdida de humedad.

Cuando disminuyen las lluvias, la vegetación puede presentar condiciones más secas y convertirse con mayor facilidad en material combustible. Si además se registran temperaturas elevadas, aumenta la posibilidad de que un incendio se propague rápidamente.

El Ideam advierte que un El Niño fuerte o muy fuerte puede incrementar la probabilidad de incendios de cobertura vegetal y deteriorar la calidad del aire en determinadas zonas.

Por eso, las autoridades recomiendan evitar fogatas en zonas de vegetación, no arrojar residuos que puedan favorecer la concentración de radiación solar y reportar rápidamente cualquier incendio.

¿Puede haber sequía y cortes de agua por El Niño?

El fenómeno no significa que Colombia vaya a quedarse sin agua de manera generalizada, pero sí puede aumentar la presión sobre el recurso hídrico en territorios donde disminuyan las lluvias.

El Ideam advierte que un escenario prolongado de temperaturas altas y precipitaciones inferiores a los valores habituales puede provocar una reducción progresiva de los caudales de ríos y quebradas, así como menores niveles en algunos embalses y reservorios.

Esta situación puede afectar el abastecimiento para consumo humano, las actividades agropecuarias, la generación hidroeléctrica y los ecosistemas.

Por ello, los posibles cortes o restricciones de agua dependerán de las condiciones particulares de cada sistema de abastecimiento y de las decisiones que adopten las autoridades locales y las empresas prestadoras.

¿Cómo afectará El Niño a Colombia durante los próximos meses?

El escenario que proyecta el Ideam apunta a que el fenómeno continuará durante buena parte del segundo semestre de 2026 y podría extenderse hasta comienzos de 2027.

Uno de los períodos que concentra mayor atención es el comprendido entre octubre, noviembre y diciembre de 2026, debido a la posibilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte. El Ideam también señaló que existe una probabilidad superior al 70 % de que las anomalías de temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 superen el umbral de 2 °C entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.