Llegan los trenes con dos pisos: el Gobierno anunció que renovará la línea más usada con vagones producidos en el país

El Gobierno de España confirmó un ambicioso plan de renovación para la línea de Cercanías más utilizada del país: la C-5 de Madrid. Conocida por su alta demanda y los problemas de congestión que genera, esta línea recibirá 35 nuevos trenes de dos pisos fabricados íntegramente en el país.

El anuncio, realizado por el Ministerio de Transportes, busca poner fin al caos actual y modernizar uno de los servicios ferroviarios más críticos del territorio nacional.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @JavierRoblesZurdo

Renovación de la línea de trenes

La línea C-5 es la más frecuentada de Cercanías Madrid, con cerca de 72 millones de pasajeros anuales, lo que representa el 29% de todos los traslados en el sistema.

Su demanda experimentó un incremento del 10% entre 2022 y 2024, sin embargo, los trenes actuales, que tienen menos de 150 metros, junto con andenes inadecuados y un sistema de señalización obsoleto (LZB), han transformado los viajes en una experiencia colapsada y poco eficiente.

Ante esta coyuntura, el plan de modernización, con un presupuesto de 1350 millones de euros, contempla la incorporación de trenes de gran capacidad producidos por Stadler en su planta de Albuixech, Valencia.

Llegan los trenes de dos pisos: el Gobierno confirmó que renovará la línea más usada con modelos producidos en el país. @EnsancheSur

Conoce los nuevos trenes de dos pisos

Estos nuevos trenes de la Serie 453 miden 191,16 metros de longitud y combinan coches de un piso en los extremos con coches de dos pisos en la parte central.

Su diseño está optimizado para trayectos largos: los pisos superiores cuentan con asientos cómodos, mientras que los inferiores facilitan subidas y bajadas rápidas gracias a accesos amplios.

Cada composición ofrece capacidad para 1884 personas (524 sentadas y 1360 de pie), lo que representa un aumento significativo en comparación con los 1565 pasajeros que admiten los trenes actuales.

Además, incorporan zonas para sillas de ruedas, espacios multifuncionales para bicicletas y carritos, un aseo accesible, WiFi, enchufes USB y mayor acolchado en los asientos sin reposabrazos.