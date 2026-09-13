Se viene un diluvio este domingo 13 de septiembre: lluvias y fuertes ráfagas de viento azotarán al sur del país.

El sur de España afronta este domingo la jornada más movida del país. Se esperan lluvias en forma de llovizna en el área del Estrecho y en Melilla, además de un aviso por rachas de viento de levante de hasta 80 km/h en la provincia de Cádiz, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Son los dos fenómenos que concentran la atención de la jornada, ambos en el extremo sur peninsular, mientras el resto del país vive un día más tranquilo. La combinación de lluvia y viento fuerte convierte a la zona del Estrecho en el punto a vigilar.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock). Shutterstock

Dónde lloverá este domingo

Las precipitaciones de la jornada se concentran en el sur. La Aemet prevé la probabilidad de alguna llovizna en el área del Estrecho y en Melilla, las zonas con más opciones de ver caer agua a lo largo del día. En Andalucía, además, se esperan precipitaciones débiles ocasionales, más probables precisamente en el entorno del Estrecho, junto con nubosidad baja matinal en el litoral mediterráneo.

A esas lluvias se suman los intervalos de nubosidad baja y los probables bancos de niebla matinales que se darán en zonas de Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, Cataluña y el sureste peninsular. En Canarias, por su parte, habrá intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Son los focos de nubes y humedad de una jornada en la que el agua, aunque escasa, se concentrará en el sur.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El fuerte viento de levante en Cádiz

El otro gran protagonista es el viento. La provincia de Cádiz es la única de España con aviso activo, de nivel amarillo, por rachas que pueden alcanzar los 80 km/h en puntos del Estrecho, donde además se registrarán fenómenos costeros.

En la campiña gaditana se esperan rachas de hasta 70 km/h, mientras que en el litoral el levante soplará con fuerza 7 (de 50 a 61 km/h) al oeste de Tarifa y al sur de Trafalgar. Este viento de levante afectará también, de forma más moderada, a otras zonas del sur y a los litorales del Cantábrico y el sureste, y se dejará notar igualmente en el norte de Galicia y el Alborán.

Cómo estará el tiempo en el resto del país

Fuera del extremo sur, la jornada será más apacible. En el resto de la península predominarán los cielos poco nubosos o despejados, sin precipitaciones, en una situación de estabilidad generalizada. Las temperaturas, además, subirán de forma generalizada.

Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la vertiente atlántica sur, sin descartar puntos del suroeste de Galicia y del sur de Canarias. Y las noches seguirán siendo cálidas, con valores que no bajarán de los 20 grados (noches tropicales) en la vertiente atlántica sur, los litorales del Mediterráneo sur y los archipiélagos. En Canarias, además, habrá calima en zonas del interior de Lanzarote y Fuerteventura y en las medianías y cumbres del resto de islas.