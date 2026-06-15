Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con sorpresas que nos tambalean. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres conocer lo que los astros auguran a tu signo hoy, lunes 15 de junio? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

El horóscopo para Leo este lunes

Se presenta un cambio que te favorece en el ámbito profesional, pues ayuda a mantener a distancia a alguien que, de algún modo, obstaculizaba tu progreso. Te sientes contento y sonríes, e incluso recibes la enhorabuena de una persona que sabes que en el pasado habló mal de ti.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este lunes?

Hoy un cambio laboral te favorece, Leo: se aparta quien frenaba tu avance y recuperas impulso.

Recibirás felicitaciones inesperadas, incluso de quien antes te criticó; sonríe y sigue firme.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este lunes 15 de junio?

Hoy, Leo, el amor se activa: un gesto sincero acercará a esa persona; baja el orgullo y escucha.

Eres muy compatible con Aries: comparten fuego, iniciativa y pasión, creando una química inmediata.

Fuente: narrativas-es

¿Cómo son las personas de Leo?

Leo es carismático y seguro, con energía radiante. Le encanta liderar y brillar con creatividad y generosidad.

Puede ser orgulloso y terco, buscando reconocimiento. Aun así, es leal, protector y de gran corazón.

No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que cuentes con un día maravilloso.

Consejos de hoy para Leo

Confía en el impulso del cambio y concreta hoy un paso claro en tu carrera. Mantén límites firmes con quien antes te frenaba y no mires atrás. Agradece las felicitaciones con elegancia, perdona sin olvidar y aprovecha la buena racha para liderar, Leo.