Ritual del dinero: en que parte del cuerpo llevar el perejil para atraer la prosperidad sin trucos.

Tanto en la cocina como en diversos tratamientos de medicina alternativa, el perejil se presenta como una de las hierbas más nobles que nuestro entorno natural nos proporciona.

Esta planta herbácea, originaria del Mediterráneo oriental, es conocida desde hace al menos 3000 años. Según indican fuentes del Gobierno de México, durante la Edad Media estuvo asociada a la magia y, aún en la actualidad, se utiliza para curar el “espanto, la caída de mollera y en Michoacán se emplea para aliviar el dolor de muelas, realizando buches con las hojas y el tallo".

Existen diversos rituales de curación, abundancia y prosperidad. En esta ocasión, le presentamos dos métodos para activar las propiedades mágicas del perejil para atraer prosperidad y riqueza a su vida.

¿Dónde llevar hojas de perejil para atraer la riqueza? Imagen: archivo.

Dónde llevar perejil para atraer riqueza

Según el sitio Amuletos y Talismanes, el perejil renueva “la energía, proporciona confianza en nosotros mismos, otorga armonía, alivia el dolor, combate la depresión, brinda fortaleza y vitalidad y es ampliamente utilizado para prevenir enfermedades oculares".

Para atraer riqueza, lo recomendado es situar el perejil en una ubicación central del hogar cuando se esté en casa, o en el bolsillo izquierdo al salir a la calle.

El ritual para purificar los ambientes con perejil. Imagen: archivo.

Ritual de purificación del hogar con perejil

De acuerdo al artículo de Amuletos y Talismanes, para llevar a cabo un trabajo de purificación del hogar con perejil se requerirá un mazo de la planta, agua mineral o de lluvia, un vaso de cristal liso, azúcar y canela.

La ceremonia, explican, deberá realizarse "el mediodía del martes“. Para ello, cada habitación de la residencia debe contar con vasos de cristal llenos de agua, preferentemente de lluvia.

En cada vaso, se colocarán unas hojas de perejil, azúcar y canela durante 7 días. “Si el perejil se marchita o se presenta en mal estado es porque está absorbiendo la mala energía. Por el contrario, si el perejil se mantiene fresco durante esos días, indica que en la casa solo ocurrirán cosas buenas", concluyen.