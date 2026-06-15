Este 15 de junio de 2026, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han comenzado su negociación en el IBEX 35 a un precio de 4.18 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 147,491 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.51% en comparación con el día anterior, destacando el interés sostenido de los inversores en la empresa.

En los últimos 10 días, Mapfre encadenó tres descensos iniciales, luego un repunte, un retroceso adicional y cinco avances consecutivos, dejando un balance claramente alcista y recuperando el terreno perdido.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 10.87%, significativamente inferior al 20.98% de su volatilidad anual. Esta diferencia indica que, en comparación con el comportamiento del último año, el comportamiento reciente de Mapfre ha sido mucho más estable, presentando menos variaciones en su cotización en el corto plazo.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,2 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene tras deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española con sede en Majadahonda (Madrid). Cotiza en el Ibex 35 y se dedica al aseguramiento y reaseguro, ofreciendo pólizas de vida y no vida (auto, hogar, salud, empresas) y soluciones de ahorro e inversión; no produce bienes físicos, sino servicios financieros y aseguradores.

Su negocio se organiza en seguros directos por regiones (Iberia, Latam, Norteamérica y otros), junto a MAPFRE RE (reaseguro), MAPFRE Asistencia y negocios globales. Fundada en 1933, tiene presencia internacional en numerosos países, es líder en España y con fuerte posición en Latinoamérica y destaca por su red de mediación, canales digitales y su enfoque en sostenibilidad e innovación.