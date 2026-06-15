La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este lunes, 15 de junio de 2026 es de 12,12 euros y documentan un total de 659.397 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 1,93%.

En los últimos diez días, Caixabank SA mostró volatilidad con seis subidas y cuatro bajadas: tras altibajos iniciales y una breve racha bajista a mitad del periodo, cerró con tres sesiones consecutivas al alza, lo que sugiere un sesgo alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank ha sido del 24.9199%, lo que es superior a la volatilidad anual del 24.3060%. Esto indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,12 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final asciende a 5.79B, que se obtiene de un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un banco español que cotiza en el Ibex 35, con sede social en Valencia. Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros, fondos de inversión y medios de pago.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa, seguros (VidaCaixa), gestión de activos y pagos/consumo. Datos de interés: integración con Bankia en 2021, una de las mayores entidades por activos y clientes en España, amplia red y liderazgo digital (CaixaBankNow e imagin).