En la apertura de mercados de este lunes, 15 de junio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 21,71 euros y registran un volumen de 343280 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -4,45% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Repsol inició con dos avances, alternó movimientos y cerró con dos retrocesos; el balance es prácticamente neutral, con volatilidad y cierre débil.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en un 47.98%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 29.70%. Esto indica que el comportamiento de la acción en este período es inestable y ha experimentado muchas variaciones, lo que sugiere un panorama incierto para los inversores.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Al final, la ganancia neta de la empresa es de 1.76B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos y se destina a un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en Madrid (Campus Repsol). Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la petroquímica, a la comercialización de carburantes y GLP y a la generación y venta de electricidad y gas, incluyendo renovables, biocombustibles avanzados e hidrógeno renovable.

Su actividad se organiza en Upstream; Industrial (refino, química y trading); Cliente (movilidad y energía para el hogar); y Generación Baja en Carbono. Produce gasolinas, diésel, queroseno, lubricantes, asfaltos, productos químicos y electricidad y opera una amplia red de estaciones de servicio en la Península Ibérica; tiene presencia internacional en más de 30 países, más de 20.000 empleados y el objetivo de emisiones netas cero en 2050.