Este 15 de junio de 2026, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Endesa (ELE) han abierto su jornada en el IBEX 35 cotizando a 38.19 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza las 21,539 acciones. Este precio representa una ligera variación negativa del -0.05% en comparación con el cierre del día anterior, reflejando así la actual tendencia en el mercado.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un sesgo alcista: 7 jornadas de avance y 3 de retroceso, con una racha de cuatro subidas consecutivas al final y una leve corrección en la última sesión.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se ha registrado en un 15.00%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 19.12%. Dado que 15.00% es menor que 19.12%, esto indica que el comportamiento de la acción es mucho más estable en el último año, sugiriendo una menor variación en su precio recientemente.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y también a la venta de gas en la península ibérica. Produce energía a partir de fuentes hidráulicas, térmicas y, cada vez más, renovables como la eólica y la solar.

Sus líneas de negocio principales son Generación (incluidas las renovables), Redes de distribución y Comercialización y soluciones energéticas. Pertenece al grupo Enel, es una de las mayores eléctricas de España y Portugal y está enfocada en la descarbonización, la digitalización de la red y la movilidad eléctrica a través de Endesa X.