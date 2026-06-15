Hoy, 15 de junio de 2026, las acciones de Telefónica, pertenecientes al sector de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados, se abren en el mercado español cotizando a 3.97 euros por unidad en el índice IBEX 35. En esta jornada, el volumen de negociación alcanza los 693,171 títulos, lo que indica una variación del 0.68% respecto al día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica tuvo un inicio claramente bajista, luego alternó movimientos y cerró con dos avances consecutivos; pese al repunte final, el balance global parece ligeramente negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 12.36%, mientras que su volatilidad anual es del 24.50%. Dado que 12.36% es menor que 24.50%, se puede afirmar que su comportamiento en el último año ha sido mucho más estable en comparación con la reciente semana, lo que indica menos variaciones en su cotización. Esta diferencia sugiere que a corto plazo, la acción presenta un comportamiento más predecible.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,1 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica que se ha generado un fondo de inversión tras deducir todos los gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Cotiza en el Ibex 35, produce y gestiona redes y plataformas de comunicación y ofrece servicios de telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra y televisión, además de soluciones digitales.

Su negocio abarca clientes B2C y B2B/mayorista, operando bajo marcas como Movistar, O2 y Vivo y a través de Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y big data). Fundada en 1924, opera principalmente en Europa y Latinoamérica y es uno de los mayores grupos del sector a nivel mundial.