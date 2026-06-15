La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este lunes, 15 de junio de 2026 es de 20,71 euros y fijan un total de 718.377 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 3,09%.

En los últimos diez días, la acción de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA alternó movimientos, sufrió cuatro caídas seguidas en la parte central y repuntó con tres avances consecutivos al final, cerrando con impulso alcista y un balance equilibrado entre subidas y bajadas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, BBVA tuvo una volatilidad de 28.18%, que es menor que su volatilidad anual de 29.80%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere una reducción en las variaciones del precio.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras considerar todos sus gastos, la ganancia final de la empresa se sitúa en 10.05B, que se obtiene como un fondo de inversión.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero global con sede central en Madrid (Ciudad BBVA) y raíces en Bilbao; cotiza en el Ibex 35. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, ahorro, seguros y pagos digitales.

Su línea de negocio es la banca universal para particulares y empresas, con fuerte enfoque en la digitalización. Opera principalmente en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y varios países de Sudamérica; con orígenes en 1857 y configuración actual desde 1999, es una de las mayores entidades españolas por capitalización y compromiso con la sostenibilidad.