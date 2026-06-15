Este 15 de junio de 2026, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Iberdrola (IBE) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 20.26 euros por unidad, con un volumen de negociación que ha alcanzado las 394,911 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.30% en comparación con la jornada anterior, reflejando un ligero descenso en el valor de la compañía.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista con 6 avances y 4 retrocesos, incluyendo un tramo de tres subidas consecutivas a mitad de periodo y un cierre con dos caídas que moderaron la ganancia acumulada.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 10.61%, mientras que su volatilidad anual ha sido de un 14.53%. Dado que la volatilidad semanal (10.61%) es menor que la anual (14.53%), esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones observadas durante el último año.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que significa que ha obtenido una ganancia considerable después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Posteriormente, su ganancia final, que representa el fondo de inversión tras deducir todos sus gastos, es de 5.61B.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar energía; produce electricidad, con fuerte presencia en eólica, solar e hidráulica y suministra electricidad y gas a hogares y empresas.

Su actividad se organiza en tres líneas: Redes, Renovables y Generación y Clientes. Cotiza en el Ibex 35 y opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México, siendo referente mundial en energías renovables y en descarbonización.