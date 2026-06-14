Confirmado por Hacienda | Exigirán declarar todos los pagos con tarjeta que sobrepasen este límite. (Fuente: Shutterstock).

La Agencia Tributaria de España ha iniciado una reforma significativa en el control de las transacciones electrónicas, con el objetivo de mejorar la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. El nuevo contexto digital, marcado por el auge de los pagos con tarjeta y aplicaciones móviles, ha obligado a reforzar los mecanismos de supervisión financiera.

A través de un real decreto, en fase final de tramitación, el Gobierno impondrá mayores exigencias de información a las entidades financieras. Esto afectará tanto a particulares como a autónomos y empresas que reciben pagos mediante tarjetas, Bizum o PayPal.

Confirmado por Hacienda | Exigirán declarar todos los pagos con tarjeta que sobrepasen este límite. (Fuente: Shutterstock)

Hacienda pide declarar los pagos que excedan un monto

Las entidades emisoras de tarjetas (crédito, débito y medios de pago análogos) están obligadas a presentar un informe anual obligatorio a la Hacienda Pública que contenga los siguientes datos:

Identificación del titular de la tarjeta

Número total de operaciones efectuadas

Importe total anual de transacciones por tarjeta, siempre que se supere el umbral de 25.000 euros

Esta información será enviada de forma sistemática, con el propósito de supervisar el uso intensivo de pagos electrónicos que pudieran encubrir ingresos no declarados.

Adicionalmente, se estipula que las entidades financieras tendrán la obligación de informar mensualmente sobre todas las transacciones efectuadas a través de Bizum, PayPal u otras plataformas, independientemente de que el importe sea menor. Este cambio tiene como objetivo lograr un control más exhaustivo sobre movimientos recurrentes o fragmentados, que son frecuentemente utilizados para evadir la fiscalidad.

Impacto en autónomos y pequeñas empresas

La medida impactará de manera significativa a los autónomos y negocios que operan en efectivo reducido, tales como tiendas online, comercios, profesionales independientes y empresas de servicios. A partir de 2026, se implementará el primer ejercicio de control fundado en los movimientos del año 2025.

Esto facultará a la Agencia Tributaria a disponer de una visión detallada de los ingresos obtenidos a través de medios digitales, sin la necesidad de requerimientos individuales. Los expertos subrayan que será crucial:

Regularizar la facturación , asegurando que todo pago recibido esté respaldado por factura y se declare correctamente.

Utilizar cuentas diferenciadas para los ingresos personales y profesionales.

Revisar las condiciones fiscales de los cobros mediante aplicaciones móviles, que ahora estarán bajo vigilancia directa.

Confirmado por Hacienda | Exigirán declarar todos los pagos con tarjeta que sobrepasen este límite. (Fuente: Shutterstock).

Por qué se aplica el nuevo control a los pagos con tarjeta

El objetivo primordial es minimizar la economía informal y promover una tributación más equitativa. Según el Ministerio de Hacienda, el nuevo sistema aspira a “ajustarse al contexto digital y asegurar una mayor equidad fiscal a través de controles automatizados y no intrusivos”.

Esta medida también se ajusta a una directriz europea que motiva a los Estados miembros a perfeccionar la transparencia en las transacciones digitales, particularmente tras el aumento del comercio electrónico y la diversificación de plataformas de pago.

Con esta iniciativa, España se coordina con otras naciones que ya aplican reportes automatizados sobre transacciones electrónicas y que demandan a las entidades financieras un compromiso más activo en la lucha contra la evasión fiscal.