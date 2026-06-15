La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este lunes, 15 de junio de 2026 es de 3,01 euros y fijan un total de 2.712.257 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 2,21%.

En los últimos diez días, Banco de Sabadell S.A. comenzó con un retroceso, encadenó tres avances, corrigió dos sesiones, alternó después una caída y un repunte y cerró con dos subidas, dejando un saldo neto positivo y un sesgo alcista pese a cierta volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell durante la última semana ha alcanzado un 28.91%, lo que es superior a su volatilidad anual del 27.76%. Esto indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con el año anterior. Esta diferencia sugiere que el banco ha experimentado fluctuaciones más marcadas en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,04 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, la cual se obtiene tras deducir todos los gastos y representa el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es un grupo bancario español del Ibex 35, fundado en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca universal y comercializa productos y servicios financieros como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos y seguros, con foco en pymes. Sus líneas de negocio incluyen banca de particulares y de empresas, corporativa y pagos; opera principalmente en España y en Reino Unido a través de TSB y cotiza en la Bolsa de Madrid (SAB.MC).