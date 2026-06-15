La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este lunes, 15 de junio de 2026 es de 11,42 euros y documentan un total de 3.151.723 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 3,61%.

En los últimos diez días la cotización de Banco Santander fue volátil: tras un arranque irregular, encadenó cuatro descensos consecutivos y luego rebotó tres sesiones, terminando el período casi en el mismo nivel pero con tono alcista al cierre.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander ha alcanzado un 38.22%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 29.88%. Esta diferencia indica que el comportamiento del banco es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, contrastando con una mayor estabilidad observada durante el último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,42 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras contabilizar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 12.57B, correspondiente al fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española, una de las 35 del Ibex 35, con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios, seguros y pagos.

No produce bienes físicos; ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión, seguros y financiación al consumo, también a través de marcas como Santander Consumer Finance, PagoNxt y Openbank. Fundado en 1857, opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid bajo el ticker SAN y es uno de los mayores grupos bancarios de la zona euro.