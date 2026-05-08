Este viernes, 8 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 87.788 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,29%. En la última semana, la cotización EUR/RUB cayó -0.28% y en el último año acumula una disminución de -4.07%, lo que indica una tendencia bajista del euro frente al rublo. Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva, continuando con el crecimiento observado en los días anteriores. La apreciación del rublo sugiere un fortalecimiento en comparación con sus niveles pasados. Este aumento podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local, lo que estimularía inversiones y un mayor consumo. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro en comparación con el rublo ruso es del 5.46%, que es menor que el 13.35% de la volatilidad anual, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.