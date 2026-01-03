En esta noticia Consejos de especialistas para mejorar tu vida

Los psicólogos Henry L. “Roddy” Roediger III y Mark A. McDaniel de la Universidad de Washington en St. Louis, junto al escritor y novelista Peter C. Brown de la Universidad de Harvard, han escrito un libro titulado “Make It Stick: the Science of Successful Learning”. En esta obra, se aborda cómo lograr el éxito en los exámenes, retener información y optimizar el método de estudio.

Roediger sostiene que “muchas técnicas de estudio populares se basan en relecturas y repasos repetitivos en un intento de forzar el material nuevo en la memoria, pero la investigación muestra que las ganancias de este enfoque son fugaces y, a menudo, dejan a los estudiantes con una falsa sensación de confianza sobre lo bien que saben un tema”.

También destaca que “lo que realmente importa cuando se trata de hacer uso de nuevos conocimientos es su capacidad para recuperarlos cuando los necesite”.

Los exámenes, tanto en la universidad como en el colegio secundario, son necesarios para que los estudiantes puedan superar una materia o pasar de grado. Muchas veces, estudiar para pasar esta instancia puede generar mucho cansancio.

Harvard: estas son las técnicas de estudio que deben aplicar los estudiantes para superar un examen (foto: archivo).

Entrenar la mano no dominante

En caso de que la persona sea diestra, deberá probar la mano izquierda a la hora de comer con cubiertos o entrenar con una pequeña pelota usando la mano contraria a la dominante. Los especialistas señalaron que puede ayudar a que la mente realice “diferentes conexiones neuronales” y se agilice el funcionamiento cerebral.

La importancia de escribir a mano

A pesar de que con las computadoras y dispositivos móviles es todo más rápido, los especialistas afirmaron que la escritura a mano ayuda a “retener información” y es muy importante recuperar esta práctica.

En referencia a los resúmenes, se sintetiza, se seleccionan palabras y se hilan las frases.

Hablar en voz alta y escuchar las palabras permite una mejor retención de la información. Si una persona es presentada por primera vez y su nombre es mencionado repetidamente durante la conversación inicial, será más sencillo recordarlo posteriormente.