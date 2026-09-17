Stefan Mandel, un matemático rumano-australiano, desafió lo que para muchos es un sueño inalcanzable: ganar la lotería. Pero no lo hizo una sola vez. A lo largo de su vida, Mandel logró acertar los números ganadores en 14 ocasiones gracias a un método matemático propio, que lo colocó en el radar de las autoridades y cambió las reglas de las loterías en varios países.

Su historia comenzó en la Rumanía de los años 60 del siglo pasado, donde, agobiado por la situación económica, decidió buscar una solución creativa para salir adelante. Su objetivo no era confiar en la suerte, sino aplicar sus conocimientos matemáticos para reducir las probabilidades de fallo. Tras varios intentos, su estrategia le dio el primer gran premio en su país natal, y con eso, cambió su destino.

Stefan Mandel, un matemático rumano-australiano, desafió lo que para muchos es un sueño inalcanzable: ganar la lotería. (Imagen: Wikimedia Commons / Dave Cournoyer)

El algoritmo de Mandel: jugar para ganar

La clave del método de Mandel residía en su capacidad para analizar las combinaciones posibles de los sorteos de lotería. A través de lo que denominó la “ condensación combinatoria ”, diseñó un sistema en el que podía prever cinco de los seis números necesarios para ganar. Su táctica consistía en comprar una gran cantidad de boletos, cubriendo casi todas las combinaciones posibles. Esto garantizaba que al menos uno de sus billetes resultara ganador.

El paso siguiente fue crear un fondo de inversión junto a otros participantes, lo que le permitió comprar cientos de miles de boletos en varios países. Gracias a esto, Mandel acumuló la cantidad necesaria para asegurar una victoria significativa en sorteos como el del Euromillones, donde las combinaciones eran de 3.838.380.

Ganó la lotería 14 veces: el método que llevó a este matemático a hacerse millonario. Pixabay

Las repercusiones legales y la investigación internacional

A medida que sus victorias se acumulaban, principalmente en Australia, donde ganó 12 veces, las autoridades comenzaron a investigar sus prácticas. El éxito de su método llevó a que las normas de algunos sorteos, como los de Estados Unidos, fueran modificadas. Organismos como la FIA y el FBI también intervinieron, investigando si su sistema vulneraba la legalidad de los sorteos.

Aunque Mandel nunca incurrió en ilegalidades, su fórmula puso en aprietos a las loterías estatales, que comenzaron a implementar nuevos mecanismos de protección para evitar que un solo jugador pudiera adquirir todas las combinaciones posibles.

El legado de un genio matemático

El método de Stefan Mandel no solo cambió su vida, sino que transformó la industria de la lotería. Su capacidad para desafiar las probabilidades con una fórmula matemática simple, pero efectiva, continúa siendo un caso de estudio en el ámbito de la probabilidad y el juego. A día de hoy, sigue siendo el único matemático en haber ganado 14 veces la lotería de manera consistente.