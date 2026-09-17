Los gatos tienen una forma particular de relacionarse con las personas. Aunque suelen asociarse con animales independientes y poco demostrativos, pueden establecer vínculos muy estrechos con determinados integrantes de una familia. Esa preferencia no depende únicamente de quién les da de comer o pasa más horas con ellos.

El veterinario Manuel Manzano explicó que los felinos no construyen su relación con los humanos desde una lógica de sumisión. Según señaló, perciben a las personas como iguales y valoran especialmente la manera en que cada integrante respeta sus tiempos y su espacio.

Por eso, una conducta que puede parecer paradójica suele tener un papel importante: la persona que menos intenta llamar su atención puede convertirse en su favorita.

¿Por qué un gato puede elegir a una persona antes que a otra?

Uno de los factores que puede influir es el momento en el que el animal llega a una casa. Un gato pequeño que acaba de separarse de su madre puede establecer un vínculo especialmente fuerte con la persona que le proporciona alimento, calor y cuidados. Esa figura puede convertirse en una referencia para el felino durante sus primeros meses de vida.

La situación cambia según la edad y la personalidad del animal. Los gatos jóvenes y activos pueden sentirse más atraídos por personas con un nivel de energía similar, mientras que los ejemplares adultos y tranquilos pueden buscar una compañía que se adapte mejor a su temperamento. Por este motivo, no existe una única característica que determine quién será la persona preferida.

Sin embargo, Manzano destacó un elemento que puede resultar determinante: el respeto por el espacio personal del gato. «Esa persona un poquito más distante tiende a ser, por lo general, la elegida», explicó el veterinario. La ausencia de insistencia puede hacer que el animal se acerque por iniciativa propia y asocie a esa persona con una interacción más segura y cómoda.

¿Cómo demuestra un gato que tiene una persona favorita?

Los felinos cuentan con distintas formas de mostrar confianza y afecto. Una de las más reconocibles aparece cuando se frotan contra las piernas, las manos o la cara de una persona. Este comportamiento también cumple una función relacionada con las feromonas, ya que el gato posee glándulas que le permiten dejar su olor y marcar a individuos que forman parte de su entorno cercano.

Los gatos naranjas son conocidos por su llamativo pelaje y por la personalidad que muchas personas asocian con ellos. Magnific

El ronroneo, el amasado con las patas delanteras y la búsqueda frecuente de contacto también pueden revelar un vínculo de confianza. Estas conductas adquieren especial importancia cuando el gato las repite con una persona concreta y busca su compañía incluso cuando tiene otras opciones dentro de la vivienda.

El momento del descanso también puede aportar pistas. Un gato que elige de forma habitual dormir junto a una persona puede estar mostrando un elevado nivel de confianza, ya que el descanso supone un momento de vulnerabilidad para el animal. En hogares con varios integrantes, la preferencia puede resultar evidente por la frecuencia con la que busca a una misma persona para recibir afecto, descansar o sentirse seguro.