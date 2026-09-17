Aviso naranja por lluvias torrenciales: estas son las zonas de Valencia y Alicante más afectadas este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este jueves 17 de septiembre un aviso naranja por lluvias intensas en parte de la Comunitat Valenciana. El episodio puede dejar acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y alcanzar los 120 l/m² en doce horas.

El riesgo se concentra especialmente en las zonas del litoral, donde las precipitaciones pueden ser persistentes y las tormentas, localmente muy fuertes. Aemet también contempla acumulaciones superiores a los 120 l/m² en periodos de apenas dos o tres horas.

¿En qué zonas estará activo el aviso naranja?

El aviso naranja estará vigente hasta las 15.00 horas en el litoral de Alicante y el litoral sur de Valencia. En estas áreas, las precipitaciones pueden alcanzar los 60 l/m² en una hora y los 120 l/m² en doce horas.

El aviso naranja estará vigente hasta las 15.00 horas en el litoral de Alicante y el litoral sur de Valencia Fuente: EFE Manuel Bruque

A partir de las 15.00 y hasta las 20.00 horas, el nivel de riesgo bajará a amarillo en esas mismas zonas. El pronóstico contempla entonces lluvias de hasta 30 l/m² en una hora y tormentas que podrían estar acompañadas de granizo de hasta dos centímetros.

Además, permanece activo el aviso amarillo en el interior de Alicante, el litoral norte de Valencia y el interior sur de la provincia de Valencia. En estos puntos también pueden registrarse precipitaciones de hasta 30 l/m² en una hora y granizo de hasta dos centímetros.

¿Cómo será el tiempo durante este jueves y viernes?

El cielo permanecerá muy nuboso o cubierto durante este jueves, con chubascos y tormentas desde primeras horas. Las precipitaciones serán localmente muy fuertes en la mitad sur de la Comunitat Valenciana y podrían persistir especialmente en las zonas del litoral.

¿Cómo será el tiempo durante este jueves y viernes? Fuente: EFE Mariscal

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un descenso generalizado, más acusado en Valencia y en el extremo norte de Alicante. El viento soplará moderado del nordeste en el litoral y perderá intensidad durante la segunda mitad del día, salvo en el tercio sur.

Para el viernes 18 de septiembre, Aemet prevé un cielo nuboso que tenderá a intervalos nubosos por la tarde. Todavía podrían producirse precipitaciones, en general débiles, aunque algunas podrían ser más intensas en el litoral de la mitad sur durante la primera mitad del día. Las temperaturas apenas variarán.