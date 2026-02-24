La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por la Comunidad Foral de Navarra a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de la posible presencia de cuerpos extraños (astillas de madera) en queso rallado de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz, del lote 2426026 y con fecha de caducidad 05.06.2026. La alerta alimentaria afecta a queso rallado distribuido en varias comunidades autónomas. Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra. Las autoridades advierten de la posible presencia de astillas de madera en queso rallado refrigerado. Por este motivo, se ha activado el protocolo correspondiente dentro del sistema de control alimentario. Los datos de los productos implicados en esta alerta por posible presencia de astillas de madera en queso rallado son los siguientes. Esta alerta alimentaria se centra exclusivamente en el lote 2426026 con fecha de caducidad 05.06.2026. No se han mencionado otros lotes afectados en la notificación oficial. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. La AESAN ha tenido conocimiento a través del SCIRI de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra relativa a la posible presencia de astillas de madera en queso rallado. Según la información disponible, no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. La distribución inicial del queso rallado afectado por la posible presencia de astillas de madera se ha realizado en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra. Las autoridades sanitarias han activado los mecanismos de control para garantizar la retirada del queso rallado incluido en la alerta alimentaria. El objetivo es evitar el consumo del lote afectado. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.