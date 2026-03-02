Cada vez son más los españoles que miran a Asia para hacer negocios, cerrar acuerdos o hacer turismo. En ese contexto, China mantiene la puerta abierta a viajeros de España con una exención de visado temporal que seguirá vigente en 2026. La medida se anunció el 3 de noviembre de 2025. Supone una prórroga de la facilidad para viajar que afecta tanto a turistas como a personas que viajan por trabajo o para visitar a familiares en 2026. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, “China ha decidido prorrogar su política unilateral de exención de visado para españoles hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2026”. El anuncio confirma que la exención de visado seguirá activa, pero con reglas claras. La clave está en el plazo permitido. China mantiene la exención de visado para españoles siempre que la estancia no supere 30 días. Ese límite afecta a turismo, negocios, visitas familiares e intercambios. El texto oficial deja un aviso directo: “las personas que no cumplan estos criterios deberán obtener un visado válido antes de entrar en el país”. Es decir, quien quiera estudiar, trabajar de forma estable o quedarse más tiempo deberá solicitar visado antes del viaje. Las autoridades advierten que no cumplir la norma puede traer problemas en el control de entrada. Incluso existe riesgo de rechazo en frontera si no se respeta el plazo permitido sin visado en China. La exención de visado no elimina otras obligaciones. El Ministerio recuerda que “en caso de alojarse en un domicilio particular en China continental, es necesario inscribirse en la comisaría de policía más cercana en el plazo de 24 horas desde la entrada en el país”. En zonas rurales, el plazo es de 72 horas. Además, si el viajero cambia de domicilio, deberá registrarse otra vez. En ciudades como Shanghái, el trámite puede hacerse por internet, lo que facilita el proceso. Las autoridades españolas alertan que “no hacerlo no sólo supone un incumplimiento de la ley, sino que también podría acarrear consecuencias serias, como multas, complicaciones en futuras visitas a China o incluso la retención por parte de la policía”. La exención de visado permite viajar a China para turismo, actividades comerciales, visitas a familiares o amigos, intercambios o escalas, siempre dentro del límite de 30 días. Esta facilidad impulsa el interés de españoles en Asia. Muchos viajeros buscan oportunidades de negocio o destinos turísticos en China gracias a la exención de visado vigente hasta 2026. Aun así, el Gobierno chino deja claro que el control migratorio seguirá activo. Quien quiera quedarse más tiempo deberá tramitar visado antes de viajar y cumplir todos los requisitos oficiales.