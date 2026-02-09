El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, instó a los países de la Unión Europea a prepararse para la retirada de las tropas estadounidenses desplegadas en el continente y a reforzar sus capacidades militares y tecnológicas. La advertencia se produjo en un contexto de creciente tensión internacional y debates internos sobre el futuro de la seguridad europea, en un escenario en el que Estados Unidos sigue siendo un actor clave en la defensa del Viejo Continente. Kubilius subrayó que Europa debe asumir un papel más activo en su propia defensa y dejar de depender exclusivamente del apoyo militar estadounidense. Durante un debate en el Parlamento esloveno, en Liubliana, el comisario europeo fue tajante sobre el futuro de la presencia militar de Estados Unidos en Europa. “El ejército estadounidense no estará indefinidamente en Europa”, afirmó el político lituano, citado por la agencia local STA. La declaración encendió las alarmas en varios países de la UE, que dependen en gran medida del despliegue militar estadounidense para garantizar su seguridad. “Si los estadounidenses empiezan a reducir su presencia, también debemos encontrar una respuesta a la cuestión de cómo reemplazaremos a los aproximadamente 100.000 soldados estadounidenses que se encuentran actualmente en el continente europeo y desempeñan un papel estratégico muy importante”, señaló. El comisario recordó que las tropas estadounidenses tienen la capacidad de desplazarse rápidamente de una región europea a otra, una ventaja que actualmente no poseen los ejércitos de los 27 Estados miembros. Para afrontar este escenario, Kubilius insistió en la necesidad de desarrollar el llamado “pilar europeo de la OTAN” como base de una defensa más autónoma. Además, enfatizó la importancia de fortalecer las capacidades de tecnología espacial que hoy son proporcionadas en gran medida por Estados Unidos a los países europeos. El comisario advirtió que esta dependencia tecnológica representa una vulnerabilidad estratégica que Europa debe corregir si quiere garantizar su seguridad a largo plazo. En su intervención, Kubilius también se refirió a la guerra en Ucrania y a la capacidad real de la UE para sostener el esfuerzo militar frente a Rusia. Según estimaciones mencionadas por el comisario, la ayuda militar que la UE prevé proporcionar a Ucrania este año y el próximo, mediante un préstamo de 30.000 millones de euros anuales, no sería suficiente para evitar que Rusia domine el campo de batalla. El escenario descrito refuerza, según el comisario, la urgencia de que Europa refuerce su defensa ante un contexto geopolítico cada vez más incierto.