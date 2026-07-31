Ceuta tiene 18,5 kilómetros cuadrados, unos 83.500 habitantes y una de las fronteras más caras y tecnificadas del planeta por metro cuadrado. Y aun así, en los últimos días, entre 49.000 y 60.000 personas lograron entrar de forma irregular desde Marruecos en apenas 48 horas, la mayoría a través de un único punto: el espigón fronterizo del Tarajal.

La pregunta que recorre Europa desde el jueves no es solo cuántos cruzaron, sino cómo es posible que una frontera diseñada específicamente para impedir esto haya vuelto a ser desbordada, por segunda vez en cinco años.

La respuesta empieza por la geografía. Ceuta es, junto con Melilla, una de las dos únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África. Ocupa una estrecha península en el norte marroquí, separada de la Península Ibérica por apenas 17 kilómetros de estrecho, y comparte con Marruecos un límite terrestre de solo 6,4 kilómetros.

Esa brevedad es, paradójicamente, parte del problema: toda la presión migratoria del norte de África converge sobre un perímetro minúsculo, lo que convierte cada metro de valla, cada boya y cada sensor en una pieza crítica de un sistema que no tiene margen de error.

Castillejos (Marruecos), 30/07/2026..- Miles de personas siguen llegando a la localidad marroquí de Castillejos con la intención de cruzar a la ciudad española, una marea humana de más de cinco kilómetros que ha terminado por desbordar a la policía marroquí. Las autoridades marroquíes han comenzado a emplear material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta. EFE/Mar Marín Fuente: EFE Mar Marín

Una valla de 30 años y financiamiento europeo

La frontera actual no es un hallazgo reciente. La primera valla se levantó en 1993, medía apenas 2,5 metros y fue reforzada de forma progresiva hasta alcanzar los 6 metros de altura (y hasta 10 en los tramos considerados más críticos).

Se trata de una doble valla rematada con alambre de espino, con una vía interna para el paso de patrullas, cables subterráneos que conectan reflectores, sensores de movimiento y cámaras a una cabina de control central, y decenas de embarcaciones patrullando la costa de forma permanente.

El 75% del costo inicial de esa infraestructura fue financiado por la Unión Europea, lo que convirtió a la barrera en una expresión material (literal) de la política migratoria comunitaria, no solo española.

Sin embargo, esa arquitectura de contención fue pensada casi enteramente para el cruce por tierra: para quien intenta escalar, cortar o colarse entre vehículos. El mar quedó, durante décadas, en un punto ciego tanto físico como legal. Y ese punto ciego es exactamente el que explotó la crisis de esta semana.

El espigón del Tarajal, el eslabón débil

El espigón del Tarajal es una escollera que se adentra en el mar y marca, en los hechos, buena parte del límite fronterizo marítimo entre Ceuta y Marruecos, muy cerca del polígono industrial del mismo nombre. A diferencia de la valla terrestre, el espigón no es un obstáculo físico diseñado para detener a una persona: es una estructura que puede bordearse a pie en los tramos de bajamar o directamente nadando. Ahí no hay alambre de espino ni doble cerco.

Hay, en el mejor de los casos, vigilancia con drones, cámaras térmicas y sensores, dispositivos que (como determinó recientemente el Tribunal Supremo español) cumplen una función de “vigilancia, detección y alerta”, pero no una función material de contención como sí la cumple una valla.

Esa distinción jurídica, que en un primer momento pasó casi inadvertida, terminó siendo el detonante de todo. Tres semanas antes de la crisis, el alto tribunal había resuelto que las llamadas “devoluciones en caliente” (expulsiones inmediatas sin procedimiento formal) no son aplicables a quienes son interceptados nadando, precisamente porque el mar no tiene “elementos de contención” equiparables a la valla.

El fallo no abría ninguna puerta: de hecho, dejaba explícito que el Gobierno podía extender las devoluciones exprés al mar si instalaba allí sus propios “elementos de contención marítimos”, algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez recién empezó a implementar esta semana, con el despliegue de boyas de Salvamento Marítimo junto al espigón, ya en plena crisis.

De la sentencia técnica al bulo viral

Lo que llegó a la calle (y a los grupos de Facebook y WhatsApp de comunidades migrantes en Marruecos) fue una versión completamente distinta: la idea de que España había “abierto la frontera” para quien cruzara sin papeles. Grupos como “Hraga Ceuta” llegaron a reunir miles de miembros y compartían capturas de Google Maps con la distancia exacta entre el espigón y la costa marroquí, anuncios de venta de aletas de buceo y reportes sobre el estado del mar.

En cuestión de horas, ese rumor movilizó a una multitud de más de cinco kilómetros hacia Fnideq (Castillejos), el punto de reunión más cercano al Tarajal.

El patrón, de hecho, ya se venía gestando antes de que estallara del todo: durante la semana previa, cerca de 2000 personas habían llegado a nado a razón de unas 300 por día, según cifras del gobierno local, en lo que ahora se interpreta como el prólogo de la avalancha masiva del 30 de julio.

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, describió la situación como “una emergencia humanitaria y social absoluta” y pidió al Gobierno central una declaración de emergencia de seguridad nacional, pedido respaldado de forma unánime por todos los partidos representados en la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE.

Una frontera que también es una autopista para otro tráfico

La vulnerabilidad del perímetro de Ceuta no se limita a las personas. Días antes de esta crisis migratoria, la Policía Nacional española había desarticulado, en una operación de la UDYCO, un narcotúnel construido bajo una nave del polígono del Tarajal (el mismo entorno del espigón), con salida ya confirmada en territorio marroquí.

La estructura, de tres niveles, contaba con raíles, vagones y sistemas de poleas para desplazar fardos de hachís de forma segura entre ambos países. No era la primera: meses atrás ya se había hallado un túnel similar a apenas 200 metros, aunque sin salida exterior localizada.

El hallazgo confirma algo que las autoridades vienen señalando hace más de un año: el mismo tramo fronterizo que hoy protagoniza la crisis migratoria es, en paralelo, uno de los puntos más sensibles del narcotráfico hispano-marroquí, con redes que mueven cargamentos multimillonarios hacia la Península y Francia.

La crisis actual recuerda inevitablemente a mayo de 2021, cuando más de 6000 personas cruzaron a Ceuta en los primeros días de una oleada que distintos analistas interpretaron como una presión deliberada de Marruecos en medio de una tensión diplomática con Madrid por el Sáhara Occidental.

Según datos citados por Reuters, las llegadas irregulares a Ceuta en 2026 ya acumulaban, antes de esta crisis, un aumento del 164% respecto al mismo período de 2025. Ambos episodios (2021 y 2026) comparten una misma lógica: un detonante puntual, político o judicial, que se viraliza en redes sociales y termina activando a comunidades que ya esperaban, en los alrededores de la frontera, el momento propicio para intentar el cruce.

CASTILLEJOS (MARRUECOS), 30/07/2026.- Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. EFE/Mohamed Siali Fuente: EFE Mohamed Siali

Quince kilómetros que concentran un problema continental

Ceuta y Melilla no son un capítulo menor de la política migratoria europea: son, literalmente, la única puerta terrestre entre el continente africano y la Unión Europea. Eso explica por qué una crisis local en un espigón de pocos metros escaló en cuestión de horas a una discusión sobre la permanencia de España en el espacio Schengen, con Italia, Finlandia y sectores de la ultraderecha nórdica reclamando sanciones, y la Comisión Europea exigiendo “devoluciones rápidas”.

También explica el fuerte interés que despertó el episodio fuera de España: en Argentina, las búsquedas sobre “Ceuta” en Google Trends registraron un pico pronunciado durante la crisis, con consultas dominadas por la pregunta más básica de todas —“qué es Ceuta” y por qué, estando en África, es territorio español.

La valla más alta, la vigilancia más sofisticada y el financiamiento europeo más sostenido no resolvieron el problema de fondo: la frontera de Ceuta fue construida para detener a quien camina o escala, no a quien nada. Y mientras esa asimetría —física, legal y ahora también judicial— siga sin resolverse del todo, el espigón del Tarajal seguirá siendo el punto exacto donde Europa y África, cada cierto tiempo, vuelven a chocar.