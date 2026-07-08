En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este miércoles, 8 de julio de 2026 en España es de 267,14 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -2,5%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación al euro durante los últimos tres días. Esto indica que la tendencia se encuentra en alza.

La reciente evolución sugiere un creciente interés en el mercado de criptomonedas, impulsando su valor frente al euro.

En la última semana, Bitcoin Cash mostró una ligera recuperación del 2.03%, señalando un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumula una caída del -58.83%, lo que implica una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión en ese periodo. Este contraste refleja la alta volatilidad del activo: los avances semanales no compensan, por ahora, la tendencia bajista de fondo ni el deterioro del rendimiento a 12 meses.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

En la última semana, la volatilidad de Bitcoin Cash fue del 51.68%, lo que es menor que la volatilidad anual del 55.89%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.