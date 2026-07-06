En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este lunes, 6 de julio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 274,64 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 superior a 0.

Esto sugiere que la demanda ha incrementado, lo que podría ser indicativo de un mayor interés en esta criptomoneda.

En la última semana, Bitcoin Cash repuntó un 14.46%, mostrando un impulso positivo a corto plazo; sin embargo, en el último año registra una variación del -57.53%, lo que evidencia una tendencia bajista y una rentabilidad negativa para posiciones mantenidas en ese periodo, pese al rebote reciente.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

En la última semana, la volatilidad de Bitcoin Cash fue del 46.65%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 55.93%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.