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Lidl lanzó una nueva oferta en tecnología con un importante descuento en el tocadiscos Sharp RP-TT95, un modelo diseñado para quienes buscan reproducir discos de vinilo con funciones modernas. El dispositivo incorpora conectividad Bluetooth, reproducción automática y la posibilidad de realizar grabaciones digitales mediante USB-C.

El producto se encuentra disponible con una rebaja del 45%. Además de su diseño en color negro con cubierta antipolvo transparente, incorpora una cápsula Audio Technica y un plato de aluminio para una reproducción precisa.

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El tocadiscos Sharp de Lidl: qué tecnología incorpora

El Sharp RP-TT95 es un tocadiscos de tracción por correa que permite reproducir discos de 33⅓ y 45 rpm, compatibles con vinilos de 7 y 12 pulgadas.

Uno de sus principales atractivos es su brazo de lectura totalmente automático, que incorpora funciones de reproducción y repetición para facilitar el uso. Además, puede controlarse mediante un mando a distancia incluido en el paquete.

El equipo también integra Bluetooth 5.4, permitiendo transmitir el audio de forma inalámbrica, además de una salida RCA con preamplificador y un puerto USB-C para realizar grabaciones digitales, dependiendo del software utilizado.

Lidl ofrece el tocadiscos Sharp en descuento: cuenta con Bluetooth y brazo automático.
Lidl ofrece el tocadiscos Sharp en descuento: cuenta con Bluetooth y brazo automático.Lidl

Bluetooth, Audio Technica y plato de aluminio: las características del Sharp RP-TT95

Reproducción y funcionamiento

  • Brazo de lectura totalmente automático.
  • Función de reproducción y repetición.
  • Tracción mediante correa.
  • Compatible con velocidades de 33⅓ y 45 rpm.
  • Apto para discos de 7 y 12 pulgadas.

Calidad de sonido

  • Cápsula Audio Technica AT-3600LA para un sonido cálido y claro.
  • Plato de aluminio para una reproducción más precisa.
  • Alfombrilla de goma que reduce vibraciones y la carga estática.

Conectividad

  • Bluetooth 5.4 para audio inalámbrico.
  • Salida RCA con preamplificador integrado.
  • Puerto USB-C para grabaciones digitales.

Diseño y dimensiones

  • Acabado en negro mate.
  • Cubierta antipolvo tintada para proteger el equipo y reducir interferencias.
  • Medidas: 38,1 cm de ancho, 10,2 cm de alto y 35,9 cm de profundidad.
  • Fabricado con plástico y metal.

Contenido de la caja

  • Tocadiscos automático Sharp RP-TT95.
  • Cápsula fonocaptora Audio Technica AT-3600LA.
  • Mando a distancia con pilas incluidas.
  • Plato de aluminio.
  • Alfombrilla de goma.
  • Adaptador para vinilos de 7 pulgadas (45 rpm).
  • Cepillo de limpieza para la aguja.
  • Fuente de alimentación.
Lidl ofrece el tocadiscos Sharp en descuento: cuenta con Bluetooth y brazo automático.
Lidl ofrece el tocadiscos Sharp en descuento: cuenta con Bluetooth y brazo automático.Lidl

Precio del tocadiscos Sharp en Lidl y cómo comprar la oferta

El Sharp RP-TT95 tiene un precio de 249 euros, pero actualmente Lidl lo ofrece por 134,99 euros en España, lo que representa un descuento del 45%.

En ese contexto, el producto se encuentra disponible con opción de entrega, pudiéndose adquirir a través de los canales habituales de venta de Lidl hasta agotar existencias.