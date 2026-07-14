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Lidl lanzó una nueva oferta en tecnología con un importante descuento en el tocadiscos Sharp RP-TT95, un modelo diseñado para quienes buscan reproducir discos de vinilo con funciones modernas. El dispositivo incorpora conectividad Bluetooth, reproducción automática y la posibilidad de realizar grabaciones digitales mediante USB-C.
El producto se encuentra disponible con una rebaja del 45%. Además de su diseño en color negro con cubierta antipolvo transparente, incorpora una cápsula Audio Technica y un plato de aluminio para una reproducción precisa.
El tocadiscos Sharp de Lidl: qué tecnología incorpora
El Sharp RP-TT95 es un tocadiscos de tracción por correa que permite reproducir discos de 33⅓ y 45 rpm, compatibles con vinilos de 7 y 12 pulgadas.
Uno de sus principales atractivos es su brazo de lectura totalmente automático, que incorpora funciones de reproducción y repetición para facilitar el uso. Además, puede controlarse mediante un mando a distancia incluido en el paquete.
El equipo también integra Bluetooth 5.4, permitiendo transmitir el audio de forma inalámbrica, además de una salida RCA con preamplificador y un puerto USB-C para realizar grabaciones digitales, dependiendo del software utilizado.
Bluetooth, Audio Technica y plato de aluminio: las características del Sharp RP-TT95
Reproducción y funcionamiento
- Brazo de lectura totalmente automático.
- Función de reproducción y repetición.
- Tracción mediante correa.
- Compatible con velocidades de 33⅓ y 45 rpm.
- Apto para discos de 7 y 12 pulgadas.
Calidad de sonido
- Cápsula Audio Technica AT-3600LA para un sonido cálido y claro.
- Plato de aluminio para una reproducción más precisa.
- Alfombrilla de goma que reduce vibraciones y la carga estática.
Conectividad
- Bluetooth 5.4 para audio inalámbrico.
- Salida RCA con preamplificador integrado.
- Puerto USB-C para grabaciones digitales.
Diseño y dimensiones
- Acabado en negro mate.
- Cubierta antipolvo tintada para proteger el equipo y reducir interferencias.
- Medidas: 38,1 cm de ancho, 10,2 cm de alto y 35,9 cm de profundidad.
- Fabricado con plástico y metal.
Contenido de la caja
- Tocadiscos automático Sharp RP-TT95.
- Cápsula fonocaptora Audio Technica AT-3600LA.
- Mando a distancia con pilas incluidas.
- Plato de aluminio.
- Alfombrilla de goma.
- Adaptador para vinilos de 7 pulgadas (45 rpm).
- Cepillo de limpieza para la aguja.
- Fuente de alimentación.
Precio del tocadiscos Sharp en Lidl y cómo comprar la oferta
El Sharp RP-TT95 tiene un precio de 249 euros, pero actualmente Lidl lo ofrece por 134,99 euros en España, lo que representa un descuento del 45%.
En ese contexto, el producto se encuentra disponible con opción de entrega, pudiéndose adquirir a través de los canales habituales de venta de Lidl hasta agotar existencias.