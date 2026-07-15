Llegan las zapatillas tipo Skechers a Lidl: son cómodas para el uso diario y se consiguen por menos de 7 euros.

Lidl ha incorporado a su catálogo online de España unas nuevas zapatillas deportivas para mujer que recuerdan al estilo de las populares Skechers y destacan por su comodidad para el uso diario. El modelo de la marca Esmara se presenta como una alternativa económica para quienes buscan un calzado ligero y funcional sin realizar un gran desembolso.

Con un precio rebajado, estas deportivas apuestan por materiales transpirables, una plantilla con Memory-Foam y una suela flexible que favorece el confort durante largas jornadas.

Zapatillas tipo Skechers de Lidl: así son y por qué destacan

Las deportivas para mujer de Esmara han sido diseñadas para ofrecer comodidad en el uso cotidiano. Incorporan una parte superior de malla transpirable que favorece la ventilación del pie, mientras que el forro textil proporciona una sensación agradable durante todo el día.

Además, cuentan con una plantilla extraíble de Memory-Foam, capaz de adaptarse a la forma del pie para mejorar la pisada, una lengüeta con amortiguación para aumentar el confort y una práctica trabilla trasera que facilita ponerse y quitarse el calzado.

Llegan las zapatillas tipo Skechers a Lidl: son cómodas para el uso diario y se consiguen por menos de 7 euros. IA- Gemini

Características de las deportivas de Lidl: materiales, comodidad y diseño

Plantilla Memory-Foam

Plantilla extraíble que se adapta a la forma del pie.

Mayor sensación de comodidad durante el uso diario.

Parte superior transpirable

Malla textil que favorece la ventilación.

Forro textil para una pisada más confortable.

Suela ligera y flexible

Fabricada en EVA.

Diseñada para ofrecer flexibilidad y ligereza al caminar.

Detalles de confort

Amortiguación en la lengüeta.

Trabilla trasera para facilitar la colocación.

Cierre mediante cordones.

Materiales

Parte superior: textil.

Forro y plantilla: textil.

Suela: otro material con base de EVA

Llegan las zapatillas tipo Skechers a Lidl: son cómodas para el uso diario y se consiguen por menos de 7 euros. Lidl

Precio de las zapatillas de Lidl y cómo comprarlas

Las deportivas para mujer de Esmara tienen un precio habitual de 7,99 euros, aunque actualmente pueden adquirirse con un 12% de descuento, por lo que su coste final es de 6,99 euros.

El producto se encuentra disponible online a través de la tienda de Lidl, donde es posible consultar la disponibilidad, seleccionar la talla y completar la compra desde la web del supermercado.