Mientras la cuarta ola de calor mantiene temperaturas superiores a los 40 °C en varias regiones de España, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advirtió por un cambio brusco de las condiciones en el noreste del país. Entre la tarde del viernes y el sábado se esperan tormentas intensas con granizo, fuertes rachas de viento y abundante actividad eléctrica en distintas comunidades autónomas.

Durante la jornada, los fenómenos más severos se concentrarán entre las 15:00 y las 22:00 horas, con avisos meteorológicos activos en cuatro provincias del noreste peninsular.

¿Qué provincias estarán bajo alerta por tormentas?

La AEMET activó avisos amarillos por tormentas para distintos sectores de Teruel, Tarragona, Huesca y Lleida, donde existe riesgo de chubascos localmente fuertes, granizo y vendavales.

Las zonas afectadas incluyen el Bajo Aragón de Teruel, la depresión central y el prelitoral sur de Tarragona, además del Pirineo de Huesca y el Pirineo de Lleida. Según las previsiones meteorológicas, las tormentas alcanzarán su mayor intensidad entre las 15:00 y las 18:00 horas, aunque los avisos permanecerán vigentes hasta las 22:00.

Los modelos meteorológicos indican que las tormentas se desarrollarán por la combinación de temperaturas muy elevadas en superficie, aire más frío en altura, convergencia de vientos y el efecto del relieve. Esta situación favorecerá la formación de células convectivas capaces de producir granizo de hasta 2 centímetros y rachas de viento superiores a los 50 o 60 km/h.

¿Dónde volverán las tormentas durante el fin de semana?

La inestabilidad continuará durante el sábado. Las tormentas volverán a formarse desde el mediodía sobre amplias zonas del este peninsular, especialmente en Teruel, el interior de Castellón, el este de Castilla-La Mancha, el interior de Valencia, Murcia, las sierras orientales de Andalucía y el Pirineo.

EFE

Aunque las precipitaciones no serán generalizadas ni especialmente abundantes, los meteorólogos advierten que cada núcleo tormentoso podrá descargar con intensidad en áreas muy localizadas. En pocos kilómetros podrán registrarse diferencias importantes tanto en la cantidad de lluvia como en la intensidad del granizo o del viento.

Además, en las provincias del sureste las precipitaciones podrían llegar acompañadas de barro debido a la presencia de polvo sahariano en suspensión. Las tormentas también dejarán abundante aparato eléctrico, por lo que aumentará el riesgo de incendios forestales en un contexto marcado por la intensa ola de calor que afecta a gran parte del país.