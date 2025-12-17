Este alimento con biotina, hierro y calcio evita que se caiga el cabello y mejora la piel. Fuente: Archivo.

La clave para tener un cabello fuerte y sano se encuentra en las vitaminas. Las mismas son compuestos químicos esenciales para la vida y al menos 13 de ellas son fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo. Sin embargo, estas sustancias no son producidas por el cuerpo de manera natural . Por ello, los humanos las incorporan a través de la alimentación.

Una de ellas es la biotina o vitamina B8, un compuesto que “participa en procesos de transformación de los alimentos y de la energía, tales como la digestión y utilización de los hidratos de carbono, formación de ácidos grasos e interconversión de aminoácidos", según la explicación de la Clínica Universidad de Navarra.

La deficiencia de biotina puede causar “dermatitis, pérdida de pelo, inflamación de la lengua, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, palidez, fatiga y depresión", desarrollan. Es por este motivo que resulta fundamental incorporarla a través de la dieta o en forma de suplementos. Pero ¿cuáles son los alimentos que contienen biotina?

¿Cuál es el alimento que ayuda al crecimiento del cabello?

De acuerdo a los médicos especialistas de la Clínica, la biotina se encuentra de forma natural en alimentos como el hígado.

¿Cuál es el alimento que ayuda al crecimiento del cabello? Imagen: archivo.

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, el hígado se destaca por su contenido en proteínas y minerales como el hierro, el zinc, el cobre, el potasio, el fósforo y el selenio. Además, es la mayor fuente de vitamina B12, A y D.

Del mismo modo, otros alimentos que pueden ayudar al fortalecimiento del cuero cabelludo son la yema de huevo, las hortalizas, los frutos secos y la levadura.

¿Cómo frenar la pérdida de cabello?

Asimismo, la biotina también se puede incorporar a través de suplementos multivitamínicos que tienen como objetivo reducir el quiebre capilar y promover el crecimiento del cabello.

¿Cómo frenar la pérdida de cabello? Imagen: archivo.

Del mismo modo, cuando se la aplica tópicamente por medio de productos como champús, cremas o serums, fortalece las hebras y reconstruye el cabello desde la raíz, nutre, da fuerza y elasticidad.