En plena temporada de Black Friday, Decathlon ofrece una rebaja destacada en uno de sus productos más buscados para actividades al aire libre en España: las botas de montaña y trekking impermeables Merrell Crosslander para hombre.

Este modelo, pensado para quienes practican senderismo de forma regular, combina resistencia, comodidad y diseño técnico para terrenos exigentes.

Se trata de una oportunidad atractiva para quienes buscan renovar su calzado de montaña con un modelo confiable, impermeable y diseñado para ofrecer sujeción y tracción en rutas de dificultad media.

¿Cómo son las botas Merrell Crosslander?

Las Merrell Crosslander están diseñadas para proporcionar amortiguación, sujeción y protección, incluso en entornos de montaña. Cuentan con sujeción de media caña, un volumen interior cómodo y una construcción ligera que facilita caminatas prolongadas.

Su membrana impermeable garantiza mantener el pie seco durante lluvias o charcos, mientras que su puntera reforzada protege ante impactos en terrenos rocosos.

Este modelo ofrece un ajuste preciso y está recomendado para rutas de senderismo y trekking en terrenos de dificultad media, como pistas forestales y senderos de montaña. La marca sugiere elegir una talla más si se utilizan calcetines gruesos de trekking para asegurar la máxima comodidad.

Las botas de montaña y trekking impermeables Hombre Merrell Crosslander están en descuento. (Fuente: Decathlon). Decathlon

Características principales del modelo

Fijación: Suela Merrell de caucho con agarre superior y máxima tracción.

Impermeabilidad: Membrana impermeable y transpirable que aísla del agua y expulsa el sudor.

Amortiguación: Tecnología Merrell Air-Cushion en el talón para absorber impactos y aportar estabilidad.

Protección: Puntera reforzada para evitar lesiones en terrenos con rocas u obstáculos.

Ajuste: Cierre con cordones y estructura de media caña para mayor sujeción del tobillo.

Diseño: Materiales de piel vuelta, gamuza y sintéticos; plantilla extraíble; recomendadas para clima seco.

Terreno recomendado: Caminos transitables, senderos accidentados y pistas de montaña.

Temporada: Apta para primavera, verano y otoño.

Nivel de práctica: Perfeccionamiento, uso regular.

¿Cómo comprar las Merrell Crosslander en Decathlon?

Las Merrell Crosslander están disponibles en Decathlon por 79,99 euros, gracias a una rebaja de 30 euros sobre el precio original de 109,99 euros. La oferta estará vigente del 13 de noviembre de 2025 al 29 de diciembre de 2025.

Opciones de compra