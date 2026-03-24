En un giro estratégico de gran relevancia geopolítica, Estados Unidos sumó a Ucrania como aliado clave en su lucha contra Irán y sus drones Shahed, considerados entre las armas más letales del mundo por su capacidad de ataque masivo y bajo costo. Según anunció la Presidencia de Ucrania, el país ya desplegó a unos 200 especialistas ucranianos en Medio Oriente para asistir directamente a las Fuerzas Armadas de EE. UU. en la protección contra estos sistemas no tripulados iraníes. La información fue confirmada por el presidente Volodímir Zelenski durante una intervención ante el Parlamento del Reino Unido en Londres. El mandatario ucraniano detalló que, hasta el momento, hay 201 especialistas ucranianos ya desplegados en la región del Golfo y otros 34 listos para ser enviados si fuera necesario. “Envié a estos expertos militares a petición de nuestros socios, incluido EE. UU. De hecho, esto forma parte del acuerdo sobre drones que propusimos a Estados Unidos, en el que trabajamos juntos y que sigue sobre la mesa”, declaró Zelenski. Este despliegue responde a una solicitud formal de Washington ante los recientes ataques iraníes contra bases de países aliados de EE. UU. en la zona. El presidente Donald Trump, consultado sobre la posibilidad de recibir ayuda aliada, respondió: “Ciertamente aceptaré, ya saben, cualquier ayuda de cualquier país”. Zelenski, por su parte, anticipó la decisión a través de la red social X: “Recibimos una solicitud de EE. UU. para apoyo específico en la protección contra los ‘Shahed’ en la región de Oriente Medio. Di instrucciones para proporcionar los medios necesarios y asegurar la presencia de especialistas ucranianos que puedan garantizar la seguridad requerida”. Ucrania se posiciona como socio estratégico gracias a su vasta experiencia adquirida en la defensa contra drones Shahed, utilizados de forma recurrente por Rusia y modernizados con tecnología iraní. Zelenski explicó que el mundo ha entrado en una nueva etapa donde los drones y la inteligencia artificial definen los resultados en el campo de batalla. “En Ucrania detenemos uno de esos drones con dos o tres interceptores, pequeños interceptores que cuestan menos de 10.000 dólares en total. Por eso nuestro enfoque es mucho más rentable que cualquier cosa que utilicen hoy nuestros socios”, destacó. A su vez, el líder ucraniano también presentó el dron interceptor P1-SUN y proyectos conjuntos como los drones Octopus desarrollados con el Reino Unido, subrayando la importancia de posiciones terrestres para cubrir rutas de vuelo enemigas. Kiev dejó abierta la puerta a nuevos acuerdos de producción, transferencia tecnológica y asistencia en defensa antidrón con socios confiables, consolidando su rol como referente mundial en contramedidas de bajo costo contra amenazas aéreas.