Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado el compromiso de ayuda militar de España a Ucrania en 2026 por un valor de mil millones de euros, de lo que una parte se dedicará a aumentar la producción conjunta en el ámbito de la industria de defensa. Sánchez ha avanzado que el compromiso económico permitirá aumentar la coproducción en el ámbito de la industria de defensa y, en concreto, drones, radares y misiles. El presidente se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha visitado por cuarta vez España desde el inicio de la agresión rusa a su país. Allí, ambos mandatarios han presidido la firma de varios acuerdos para aumentar la colaboración en distintos terrenos, principalmente en el de la defensa, pero también en otros como el ferroviario. La cantidad de 1.000 millones de euros para el ámbito militar había sido definida por el acuerdo de colaboración suscrito por ambos países en una visita anterior de Zelenski. Sánchez ha señalado que España seguirá impulsando las herramientas europeas previstas, momento en el que ha recordado que la Comisión Europea lanzó meses atrás proyectos de financiación común como el programa SAFE y ha dicho que se van a financiar parte de los 1.000 millones de euros de este año en apoyo a Ucrania a través del mismo. El presidente del Gobierno ha precisado que esa coproducción estará vinculada a radares y drones, y ha considerado que es muy importante esta alianza con la industria de defensa de Ucrania. Sánchez ha anunciado que, junto a la cooperación en materia militar, la firma de otro acuerdo impulsará un nuevo proyecto ferroviario que permitirá la colaboración en el ancho de vía doble “Ucrania está dispuesta a compartir sus conocimientos tras la amarga experiencia adquirida durante esta guerra en el ámbito de los drones, en el ámbito de las tecnologías, y la industria española tiene capacidad de suministrar a Ucrania radares, misiles y otros equipos”, ha declarado. Tras recordar otras ayudas que ha dado España a este país desde el inicio de la agresión rusa, Sánchez ha subrayado que pese a que el foco internacional esté puesto en la actualidad en Oriente Medio, España va a seguir manteniendo su apoyo a Ucrania con la misma intensidad y a seguir apostando por su pertenencia futura a la Unión Europea. “No vamos a dejar de mirar hacia Ucrania y vamos a seguir a vuestro lado”, le ha garantizado a Zelenski. Con información de: EFE